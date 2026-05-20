El Municipio de Almirante Brown confirmó la puesta en funcionamiento de un nuevo ramal de la línea 514 que conectará las localidades de San Francisco Solano, San José, José Mármol y Adrogué, mejorando la conectividad y el acceso al transporte público en distintos barrios del distrito.

Ads

Puede interesarte

Se trata del nuevo Ramal C “Solano-Adrogué por Amenedo”, una traza impulsada luego de la pavimentación de la avenida Amenedo en la zona de Santa Ana, donde el Municipio detectó la necesidad de ampliar el servicio para vecinos que hasta ahora no contaban con una línea cercana.

El nuevo recorrido ya está operativo y suma además nuevas paradas estratégicas, entre ellas una ubicada frente al Jardín de Infantes N°951, en la intersección de Jorge y El Cóndor.

Ads

La frecuencia estimada del servicio será de aproximadamente 12 minutos, permitiendo una conexión más ágil entre distintos barrios y facilitando el acceso a escuelas, centros comerciales, lugares de trabajo y servicios esenciales.

El trayecto de ida parte desde la estación de San Francisco Solano y continúa por El Cóndor, Jorge, Belgrano, Bynnon, Santa Ana, Amenedo, 25 de Mayo, Mitre, Echeverría, nuevamente Amenedo, Lassarre, Bernardi, Erezcano, Mitre, Macías y Canale, hasta llegar a la estación de Adrogué.

Ads

En tanto, el recorrido de regreso inicia en Adrogué y sigue por Somellera, Rosales, Espora, Bynnon, plaza Bynnon, Toll, Erezcano, Amenedo, Dorrego, Mitre, 25 de Mayo, Amenedo, Santa Ana, Bynnon, Belgrano, El Cóndor y Humberto Primo, finalizando nuevamente en Solano.

El diputado provincial de Fuerza Patria e intendente en uso de licencia, Mariano Cascallares, destacó la importancia de la medida.

“Seguimos trabajando para mejorar el transporte público y acercar más servicios a los vecinos de nuestros barrios, fortaleciendo la conectividad entre las localidades brownianas”, expresó.