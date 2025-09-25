Unas ochocientas trabajadoras vecinales participaron del tradicional almuerzo que, año tras año, lleva adelante el Municipio para reconocer la tarea que estas mujeres brownianas desarrollan en los barrios del distrito. En ese marco el Jefe Comunal no solo agradeció la labor de las trabajadoras sino renovó el compromiso de acompañarlas y potenciar su trabajo.

“Ya son más de 30 años que ustedes vienen poniendo el cuerpo al lado de sus vecinos, y no van a poder destruir esa red de contención que construyeron durante tanto tiempo para que nuestra comunidad se desarrolle, para que la comunidad de Almirante Brown crezca y para que nuestra gente sea todos los días un poco más feliz”, destacó Cascallares.

Vale destacar que la jornada tiene como finalidad distinguir a las trabajadoras por la tarea que realizan en el marco del Plan “Más Vida” en los barrios con el cuidado no solo de los niños sino de la familia en general.

Estuvieron presentes, por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires: el director de Acceso a la Seguridad Alimentaria, Nicolás Cuello, y el director de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano.

