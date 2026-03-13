Almirante Brown: Jornada de salud integral para mujeres en el Parque Ramón Carrillo
El Municipio invitó para este sábado la a actividad “Mujeres que se cuidan, comunidades que florecen”, una jornada de prevención y promoción de la salud integral destinada a las vecinas del distrito, en el marco del Mes de la Mujer Trabajadora y de los 50 años de democracia.
"Seguimos impulsando espacios de encuentro y cuidado que fortalecen la prevención y el acceso a la salud; estas jornadas permiten acompañar a las mujeres de nuestro distrito con actividades que promueven el bienestar integral y la vida saludable”, dijo Mariano Cascallares sobre el evento que comenzará a las 9.00 en el Parque Saludable Ramón Carrillo (Erezcano 1850).
Durante la jornada se desarrollarán talleres de yoga y meditación, una correcaminata por el parque, juegos interactivos, testeos de salud, sorteos y premios, entre otras propuestas abiertas a la comunidad, se informó oficialmente.
La actividad es organizada por el Municipio de Almirante Brown a través de la Secretaría de Salud, con la participación del Hospital Lucio Meléndez y el Hospital Dr. Arturo Oñativia, en el marco de un abanico de propuestas impulsadas por el Mes de la Mujer.
