"Seguimos impulsando espacios de encuentro y cuidado que fortalecen la prevención y el acceso a la salud; estas jornadas permiten acompañar a las mujeres de nuestro distrito con actividades que promueven el bienestar integral y la vida saludable”, dijo Mariano Cascallares sobre el evento que comenzará a las 9.00 en el Parque Saludable Ramón Carrillo (Erezcano 1850).

Durante la jornada se desarrollarán talleres de yoga y meditación, una correcaminata por el parque, juegos interactivos, testeos de salud, sorteos y premios, entre otras propuestas abiertas a la comunidad, se informó oficialmente.

La actividad es organizada por el Municipio de Almirante Brown a través de la Secretaría de Salud, con la participación del Hospital Lucio Meléndez y el Hospital Dr. Arturo Oñativia, en el marco de un abanico de propuestas impulsadas por el Mes de la Mujer.

