Dos delincuentes entraron en la vivienda de Catalina, una vecina de 90 años, en Adrogué, partido de Almirante Brown. Ella salió a regar unas mesetas y cuando entró con una escoba se encontró a estos hombres que la encerraron en el baño y amenazaron con matarla si se movía del lugar.

Revolvieron, pero no encontraron nada ya que hace poco le robaron todo lo poco que tenía de valor. Esto sucedió este miércoles a las 20 hs. aproximadamente. En los vídeos el horario esta mal configurado.

Los malvivientes se fueron al ver las cámaras dentro de la casa, saltaron las rejas con pinches y los vecinos vieron lo sucedido y avisaron a la hija de la abuela, Cristina que dijo a la periodista Karina Cambiella: "No se puede seguir así, mi mamá es una mujer de 90 años que quiere vivir sola, está muy bien de salud y no quiere estar viviendo en otro lugar que no sea su casa". "Está enrejada, con cámaras de seguridad y así y todo le paso esto", agregó.

"Hace poco a la vuelta de acá (Pellegrini al 900), por Rosales al 200 entraron en la casa de la vecina de 87 años, la golpearon un montón y robaron. Estos sujetos entran, salen de la comisaría en lo que uno tarda en hacer la denuncia, nadie los frena", finalizó.