El domingo, por impulso del Ejecutivo de Almirante Brown, tendrá lugar una nueva edición de "PAF Comics", en esta oportunidad con una propuesta especial dedicada al universo de Star Wars.

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Durante el encuentro, los vecinos podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades vinculadas a la cultura pop, entre ellas juegos de trivia, espacios con expositores, ilustradores y productores locales, además de un cierre especial con desfile de personajes característicos de la reconocida saga, se informó oficialmente.

Además, se realizará una colecta solidaria a beneficio de la Fundación Acompañar.

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Desde el Instituto Municipal de las Culturas resaltaron que la iniciativa está pensada como un espacio de encuentro para fanáticos, familias y público en general, "promoviendo la participación cultural y el acceso a actividades recreativas en todo el distrito", sostuvo Mariano Cascallares.

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