Almirante Brown: Provincia, Municipio y Universidad fortalecen el acompañamiento al Cottolengo de Don Orione
El acuerdo prevé que los recursos contribuyan a sostener la atención integral de los residentes, incluyendo una alimentación acorde con sus necesidades nutricionales, asistencia profesional, actividades recreativas, deportivas y culturales, y acciones orientadas al desarrollo de la autonomía personal y la convivencia social.
El Gobierno de la Provincia, el Municipio de Almirante Brown y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) firmaron convenios de cooperación y acompañamiento con el Pequeño Cottolengo de Don Orione, destinados a fortalecer la atención integral de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social, profundizando la articulación institucional con esa querida institución.
Mariano Cascallares destacó “la articulación y acompañamiento permanente del Gobierno bonaerense para acompañar al Pequeño Cottolengo frente a la compleja situación que atraviesa”. "Para nosotros es indispensable acompañar a esta institución tan importante para nuestro distrito, un verdadero faro en materia de inclusión y solidaridad", completó.
Asimismo, el Cottolengo y la Universidad Nacional Guillermo Brown firmaron un Convenio Marco de Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica, junto con un acta compromiso para la realización de prácticas profesionalizantes y pasantías de estudiantes de las carreras de Acompañamiento Terapéutico y Enfermería.
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