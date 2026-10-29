El Gobierno de la Provincia, el Municipio de Almirante Brown y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) firmaron convenios de cooperación y acompañamiento con el Pequeño Cottolengo de Don Orione, destinados a fortalecer la atención integral de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social, profundizando la articulación institucional con esa querida institución.

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Mariano Cascallares destacó “la articulación y acompañamiento permanente del Gobierno bonaerense para acompañar al Pequeño Cottolengo frente a la compleja situación que atraviesa”. "Para nosotros es indispensable acompañar a esta institución tan importante para nuestro distrito, un verdadero faro en materia de inclusión y solidaridad", completó.

Asimismo, el Cottolengo y la Universidad Nacional Guillermo Brown firmaron un Convenio Marco de Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica, junto con un acta compromiso para la realización de prácticas profesionalizantes y pasantías de estudiantes de las carreras de Acompañamiento Terapéutico y Enfermería.

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