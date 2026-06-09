Desde la banda tributo hacia los Redonditos de Ricota y el Indio Solari, indicaron que para que las familias puedan disfrutar de la despedida "nos juntamos a hacer lo que mejor sabemos: cantar. Por él. Por nosotros. Por todos los que alguna vez encontraron refugio en estas canciones".

Ads

Y agregaron: "Invitamos a la gente a traer sus banderas, indumentaria y rendir un homenaje inolvidable".

Cronorock es una banda tributo de extensa trayectoria oriunda de la localidad de Burzaco. El evento, que se denomina "Almirante Brown despide al Indio Solari", se desarrollará en la calle Eva Perón N° 1948 y promete ser un capítulo más que emotivo de la despedida a uno de los grandes referentes del Rock Nacional.

Ads

Ads