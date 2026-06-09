Almirante Brown: Recital en homenaje al Indio Solario en el Parque Don Orione
La banda tributo "Cronorock" junto al Instituto Municipal de las Culturas organizan la "Misa de Despedida" al cantante. El anuncio se conoció en las últimas horas, luego de la multitudinaria manifestación popular del fin de semana en Avellaneda. Será el domingo a las 16.00 con entrada gratis.
Desde la banda tributo hacia los Redonditos de Ricota y el Indio Solari, indicaron que para que las familias puedan disfrutar de la despedida "nos juntamos a hacer lo que mejor sabemos: cantar. Por él. Por nosotros. Por todos los que alguna vez encontraron refugio en estas canciones".
Y agregaron: "Invitamos a la gente a traer sus banderas, indumentaria y rendir un homenaje inolvidable".
Cronorock es una banda tributo de extensa trayectoria oriunda de la localidad de Burzaco. El evento, que se denomina "Almirante Brown despide al Indio Solari", se desarrollará en la calle Eva Perón N° 1948 y promete ser un capítulo más que emotivo de la despedida a uno de los grandes referentes del Rock Nacional.
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