Tras el surgimiento de dudas sobre el riesgo de escanear el QR de las supuestas boletas que una empresa concesionaria del servicio de gas está repartiendo en propiedades de los barrios de Almirante Brown, llegó la advertencia oficial.

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En ese sentido el Municipio sugirió verificar la autenticidad ante cualquier notificación, publicidad o supuestos llamados telefónicos de empresas, incluso de ser posible tomando el recaudo de acercarse a la sucursal y validar la información.

Además, se recomendó evitar escanear códigos de fuentes desconocidas: No interactuar con códigos QR en documentos no solicitados o de procedencia dudosa.

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Por último se destacó la importancia de mantener los dispositivos actualizados: Verificar que el teléfono o tableta cuente con las últimas actualizaciones de seguridad para evitar vulnerabilidades explotables.

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