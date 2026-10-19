El proyecto está dirigido a clubes, sociedades de fomento, centros jubilados, centros comunitarios y culturales, bibliotecas, mutuales, fundaciones, ONG, cooperativas y entidades religiosas, entre otras organizaciones. La jornada tendrá lugar en la sede cultural, ubicada en Esteban Adrogué 1224, de 17.00 a 20.00.

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Los integrantes de las instituciones que quieran participar deberán inscribirse a través de este enlace y completar el formulario correspondiente.

Vale señalar que durante la inscripción se deberá optar por alguno de los talleres que se brindarán, tales como Administración de Instituciones, Iniciación y Constitución de Personas Jurídicas, Regularización Catastral-Tierras, Gestión Contable e Impositiva y Administración de Entidades Religiosas.

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