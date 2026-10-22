Según se informó oficialmente, la jornada contó con la participación del intendente interino, Juan Fabiani, y del titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, quienes fueron recibidos en el establecimiento por la presidenta de la Casa de Enfermería de Almirante Brown, Margarita López.

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En este marco, las autoridades participaron de la entrega de la primera peluca a una persona que atraviesa un tratamiento oncológico y otorgaron ocho diplomas a las egresadas del curso de formación en confección de pelucas oncológicas.

La actividad incluyó una charla y testimonios de personas que transitan la enfermedad, además de una coreografía de zumba como cierre del encuentro.

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“Este proyecto demuestra el enorme valor de trabajar juntos, sumando el compromiso del Municipio, las instituciones y los vecinos para acompañar a quienes atraviesan un tratamiento oncológico. Nos llena de orgullo que hayamos podido entregar la primera peluca confeccionada en Almirante Brown y que sigamos formando personas para multiplicar esta tarea solidaria”, dijo Mariano Cascallares.

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