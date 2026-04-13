El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, alertó sobre la existencia de una “subcultura digital” que promueve la violencia extrema entre adolescentes, a partir de una investigación reciente que vinculó a un estudiante de La Matanza con un joven involucrado en un tiroteo escolar en Santa Fe.

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Durante una conferencia de prensa del gobierno bonaerense, el funcionario se refirió a un allanamiento realizado el viernes pasado en el domicilio de un alumno, tras una denuncia por amenazas en un grupo escolar. Según explicó, el joven había enviado audios en los que hablaba de una “matanza” y compartido videos de extrema violencia.

“Cuando se revisan los teléfonos, lo que vemos es que este joven había compartido un grupo de mensajería con el joven de Santa Fe”, señaló Alonso, en referencia al caso en el que un estudiante asesinó a un compañero e hirió a otros dentro de una escuela.

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A partir de este hecho, el ministro advirtió sobre la circulación de contenidos violentos en entornos digitales cerrados y describió la existencia de una ideología “descentralizada y transnacional” que glorifica a los perpetradores de ataques. “Hay un culto que se viene haciendo de esta cuestión, que empieza por redes sociales más abiertas y, a medida que se involucran los jóvenes, se traslada a grupos más cerrados”, explicó.

Alonso detalló que este fenómeno afecta principalmente a jóvenes de entre 13 y 20 años y que se desarrolla en distintas etapas. En una primera instancia, aparece una “curiosidad criminológica” que luego evoluciona hacia la idolatría de los agresores por sobre las víctimas. En fases posteriores, se intensifica la difusión de imágenes violentas, la presión para imitar ataques y, finalmente, la posibilidad de pasar a la acción.

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El funcionario señaló que esta caracterización surge de estudios internacionales recientes y mencionó que el Ministerio Público Fiscal de la Nación ya identificó al menos siete investigaciones en curso en la Argentina vinculadas a esta problemática.

Además, cito la serie “adolescencia” que habla de la relación entre la juventud y el ámbito digital:

“el año pasado estuvo en todos los medios el análisis de la serie adolescencia, donde justamente pasa algo parecido a esto. Muchas veces todos pensamos que nuestros hijos están en su habitación jugando, están tranquilos, y desconocemos lo que están haciendo en el ámbito digital”.

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En ese marco, remarcó que el caso detectado en La Matanza “estaba muy lejos de pasar a la acción”, pero destacó la importancia de la intervención temprana. “Gracias al trabajo con la Justicia y la escuela, pudimos tomar contacto con esta situación”, indicó.

Alonso también hizo un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación al abordar estos temas y pidió evitar enfoques que puedan contribuir a la difusión de este tipo de conductas. “Voy a apelar a su responsabilidad social como comunicadores para comprender la gravedad y la complejidad de este tema”, expresó.

Por último, el ministro puso el foco en el rol de las familias en la prevención. “Muchas veces pensamos que nuestros hijos están tranquilos en su habitación y desconocemos lo que están haciendo en el ámbito digital”, advirtió. En ese sentido, recomendó prestar atención a cambios de conducta y a ciertas prácticas, como la elaboración de dibujos, planos o escritos vinculados a situaciones violentas.

“Es importante que las familias hablen con sus hijos y estén atentos a cómo habitan el espacio digital”, concluyó Alonso, al tiempo que llevó tranquilidad al asegurar que las denuncias se investigan y que las autoridades trabajan de manera coordinada para prevenir este tipo de situaciones “sin alarmar, pero visibilizando la complejidad del fenómeno”.