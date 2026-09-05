Alpine tuvo una actuación sobresaliente en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Pierre Gasly se quedó con la pole position, mientras que Franco Colapinto protagonizó una gran jornada y consiguió el séptimo lugar de la grilla.

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El resultado representa un gran impulso para la escudería francesa, que logró colocar a uno de sus pilotos en lo más alto y al argentino entre los primeros puestos para la carrera.

Gasly, en lo más alto

Pierre Gasly fue el gran protagonista de la clasificación al conseguir la pole position, resultado que le permitirá largar desde el primer lugar y afrontar la competencia con una posición de privilegio.

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Para Alpine, el desempeño supone un resultado de enorme importancia, especialmente por el rendimiento mostrado durante una jornada en la que consiguió competir de igual a igual con los principales equipos de la categoría.

Gran clasificación de Colapinto

Franco Colapinto también tuvo una actuación destacada. El piloto argentino finalizó séptimo, asegurándose así una de las mejores posiciones de partida de su temporada.

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El resultado genera expectativas de cara a la carrera, ya que Colapinto tendrá por delante una oportunidad concreta de luchar por puntos y avanzar posiciones durante las vueltas en el circuito italiano.

El argentino buscará aprovechar el rendimiento mostrado por Alpine y mantener el ritmo de los pilotos que largarán por delante.

FRANCO AND PIERRE AFTER PIERRE’S POLE POSITION 😭🫪 pic.twitter.com/CTKufmxUQE — Éponine⁴ ⁴³ (@landolapinto) September 5, 2026

Expectativa para la carrera

Con Gasly desde la pole y Colapinto en el séptimo puesto, Alpine afrontará el Gran Premio de Italia con dos autos ubicados en posiciones competitivas.

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Para Colapinto, la largada será clave. Partir desde la cuarta fila le permitirá estar cerca del grupo de punta desde el comienzo, en una carrera donde la estrategia, el ritmo y la administración de los neumáticos serán determinantes.

La expectativa ahora está puesta en la competencia, donde el argentino buscará transformar su gran clasificación en un resultado importante para Alpine.