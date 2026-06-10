Una falsa oferta de trabajo que circuló por Facebook generó preocupación en Chivilcoy. Cerca de 40 vecinos denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa luego de presentarse en una supuesta obra que iba a comenzar en el barrio La Cristina y descubrir que no existía ninguna contratación.

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Según informó el medio local De Chivilcoy, la convocatoria solicitaba antecedentes penales, fotocopia del DNI y el pago de un supuesto "seguro de vida" mediante una transferencia bancaria para acceder al empleo.

Uno de los damnificados, Darío Lucero, contó en Radio Chivilcoy que decidió no realizar el depósito, aunque sí tramitó los antecedentes penales. "Uno, por las ganas de trabajar, viene", expresó.

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Al llegar al lugar indicado, unas 40 personas aguardaron durante casi una hora. Sin embargo, el personal de seguridad del barrio aseguró no tener información sobre ninguna obra en marcha.

Según los testimonios, el supuesto organizador afirmaba haber terminado una construcción en La Plata y estar por iniciar otra en Chivilcoy, motivo por el cual estaba seleccionando personal. Con el paso del tiempo y ante la ausencia de responsables, los presentes comenzaron a advertir que se trataba de un engaño.

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De acuerdo con lo publicado por De Chivilcoy, varias personas sí habrían realizado la transferencia solicitada, por un monto cercano a los 10 mil pesos.