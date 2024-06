Pasó el fin de semana extra largo de junio que se extendió desde el jueves hasta el domingo. Una buena cantidad de turistas llegaron a Tandil y desde el sector hotelero quedaron conformes por el nivel de ocupación.

“Ha sido como una semana santa, el nivel de consultas y de llamados ha sido a lo mejor no el boom de semana santa pero muy parecido a lo que se vive en semana santa en Tandil”, expresó el presidente de la asociación de cabañas, José Baena, al medio local El Eco.

“Ayuda bastante, sobre todo en estos dos meses que son los más flojos del año, en poder recuperar un poco”, agregó Baena

Específicamente, la ocupación en cabañas fue plena: “La verdad que ha sido un fin de semana muy positivo en cuanto a la ocupación, hemos estado completos y la verdad que ha sido muy satisfactorio, a lo mejor no como queríamos nosotros de vender las cuatro noches, pero las tres noches desde el jueves se pudieron vender. En cabañas creo que ha sido ocupación plena, el jueves a la tarde no había lugar en ningún sitio, incluso llamábamos hoteles y no había lugar porque había gente dando vueltas y tuvimos que decirle a la gente que se fuera de Tandil porque no había camas disponibles”.

Mariano Junqueira, hotelero y tesorero de la asociación de hoteles, sostuvo: “Fue un muy buen fin de semana, el destino fue muy elegido, también teniendo en cuenta que fue un fin de semana extra largo, por así decirlo, de cuatro días, que eso ayuda mucho y le da realmente a la gente la posibilidad de hacer más que una escapada”.