El presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco Lisandro Herrera fue dado de alta tras superar el coronavirus por el que estuvo en terapia intensiva y en coma.

Así lo expresó el secretario de Salud Ignacio Gastaldi, quien habló sobre la recuperación del concejal Herrera. "Estuvo 25 días internado en nuestro Hospital, de los cuales 10 en Terapia Intensiva", indicó el funcionario.

Al salir del hospital, según publicó Chacabuco en Red, aseguró: "Estoy bien. Muy agradecido a toda la comunidad que me acompañó en este momento a mi y a mi familia". "Hay que cuidar el tesoro que hay acá adentro", dijo en referencia al personal de salud.

Y continuó: "Lo más importante que uno tiene es la familia y lo que mas quería era estar con ellos en mi casa. Quiero agradecer a la comunidad entera por el apoyo para conmigo y con el resto de los pacientes que aguardan por una mejoría”.

En cuanto a sus largos días internado, dijo: “Me tocó pasar una muy difícil. Tenemos que cuidarnos y cuidar el tesoro que tenemos en el Hospital Municipal, donde se trabaja de corazón y sin bandera políticas. Ahí dentro, la familia del enfermo es el camillero, el enfermero, el médico y todo el personal. Todos tienen un gran nivel de profesionalismo”.

En Chacabuco hay 9 casos activos, 67 casos recuperados y un fallecido, de 82 años. "Lamento profundamente y mando un fuerte abrazo a la familia del vecino de 82 años. Yo me subí al ring a un cuerpo a cuerpo con el covid, pero lo vencimos. Me hizo mucho daño pero gracias al esfuerzo del personal de salud y la energía de la gente pudimos vencerlo. Me han salvado la vida", finalizó.