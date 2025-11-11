“Kirchnerista = ladrón. El que fue Viceministro de economía de (Axel) Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero”, lanzó Javier Milei en redes sociales.

Y luego publicó las críticas de otros aliados suyos, dirigidas al consultor de PxQ: “Aquí les dejo un artículo de Fernando Álvarez que deja de manifiesto que la propuesta de Álvarez el Chorro, antes conocido como Álvarez el Gil, es un disparate total. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%? O más simple, que una de cada diez veces que vas a retirar dinero (asumiendo todas de igual monto) un chorro te afane. Eso es el kirchnerismo: un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos. El problema es que además son un ladrón estacionario”.

Por su parte, el Subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, cuestionó: “De los creadores del impuesto a la Riqueza, del impuesto País, y de tantos otros, ahora llega un impuesto al Efectivo. Nunca se les ocurre bajar el gasto. Solo buscan expropiar lo ajeno y legalizarlo”.

En tanto, el Diputado Fernando Iglesias también le contestó a Álvarez Agis y dijo que ese impuesto “ya existía cuando vos eras Viceministro de Economía: Se llamaba inflación”.

Asimismo, el legislador electo Alejandro Fargosi sentenció contra el economista: “Este sujeto nos gobernó”.

Agustín Romo, titular del bloque de LLA en Diputados de la Provincia, también disparó contra el ex funcionario kirchnerista: “Igual el problema es de ustedes si se pensaron que Álvarez Agis era un tipo moderado que podía proponer cosas coherentes”,