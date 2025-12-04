Entre el 6 y el 8 de diciembre, Tandil invita a tandilenses y visitantes a disfrutar de tres jornadas dedicadas a la gastronomía junto a una programación artística variada.

Ads

Puede interesarte

En esta edición, el “Quesopalooza” tendrá un cierre estelar en su primera jornada con Amar Azul, ícono indiscutido de la cumbia nacional, será el número central del sábado 6. La banda bonaerense, con éxitos que marcaron generaciones como “Yo tomo licor”, “Cumbia nena” y “Yo me enamoré”, promete un show ideal para bailar y celebrar al aire libre en el marco inigualable del Parque Independencia.

Durante las tres jornadas habrá espectáculos para todos los públicos, acompañando la enorme diversidad de propuestas gastronómicas que ofrece la fiesta, desde degustaciones y picadas hasta cocina en vivo y la tradicional “Tabla Gigante”.

Ads

Además del escenario principal, el Patio de Perfume de Carnaval, funcionará cada día desde el mediodía. Bajo la conducción de Rodrigo Revillo, será un punto ideal para disfrutar de música y danza folklórica en un ambiente íntimo, arbolado y con opciones gastronómicas de foodtrucks.

GRILLA COMPLETA DEL “QUESOPALOOZA”

Ads

SÁBADO 6

10.00 Apertura de la Fiesta

Escenario Perfume (12.00 a 18.00): Pancho Spaccarotella / Leo Bruno / Grupo Esencia / La Mandinga / Dolores Acosta / Porfiados

Ads

Escenario Central (18.00 a 0.00): Sixto / Acto Central / Leandro Casey y Carolina Villamayor / Italianos en Tandil / Tabla Gigante de Quesos / Cierre con Amar Azul

DOMINGO 7

10.00 Apertura de la Fiesta

Escenario Perfume (12.00 a 17.00): Los Copes / El Viaje / Marcos Ferreyra / Sergio Llera y sus amigos / Lolo Rodríguez

Escenario Central (17.00 a 0.00): Calambre Instrumental / Urban Flow Dance / JM Estudio de Danzas / Lucy y sus asteroides / Aliados del Negro / Cocina en Vivo Emilio Pardo / Último Bondi a Sans Souci / Cierre con Luca’s

LUNES 8

10.00 Apertura de la Fiesta

Escenario Perfume (12.00 a 18.00): Terapia Intensiva / La Bomba / Marcos Ferreyra / La Trunca / Que te vaya bonito / La Mandinga

Escenario Central (18.00 a 0.00): Compañía Municipal de Tango / Ballet Municipal / Cocina con Gastón Santamarina / Perfume Danza / El mundo de las picadas – Los 6 continentes (Tan Gastro) / Inolvidable (Tributo a Luis Miguel) / Sorteo de la Carretilla de Quesos / Cierre con “Hagan Lío”

DATOS CLAVES

Fechas: 6, 7 y 8 de diciembre

Lugar: Diagonal Illia – Parque Independencia, Tandil

Entradas: Actividad libre y gratuita

Gastronomía: productores locales, foodtrucks, picadas, cocina en vivo

Imperdibles: Tabla Gigante de Quesos / Patio Perfume de Carnaval / Cierre con Amar Azul