Una tragedia sacudió la localidad bonaerense de José C. Paz este viernes por la noche, cuando un auto en el que viajaba un matrimonio con sus tres hijos fue embestido por una Volkswagen Amarok negra. Los padres, Renzo y Eliana Benítez, fallecieron en el acto, mientras que su hija de 14 años permanece internada en grave estado en el Hospital Posadas. Los dos hijos menores quedaron al cuidado de su abuela.

Para @BoludoscnAmarok, este tipo iba a 140 km/h por José C Paz y chocó un Renault 12. El conductor murió y el resto de la familia, internados. Controles de tránsito, ausentes. pic.twitter.com/6556RN9rCt — Gonzalo (@gonziver) November 1, 2025

El conductor, Michael Jean Carballo, de 23 años, fue detenido y acusado de doble homicidio culposo agravado y lesiones., según publicó Infobae. Aunque el test de alcoholemia realizado en el lugar dio negativo, se aguardaban los análisis de sangre y orina para confirmar si estaba bajo la influencia de alcohol o drogas.

“Amarok”:

Porque iba a 140Km por hora chocó a una familia que iba en un Renault 12: Murió el papá, la mamá y hay dos nenes graves, ocurrió en José C Paz pic.twitter.com/1Ei7jhV5uh — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) November 3, 2025

El choque ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza repleta de juegos infantiles que estaba prácticamente vacía a esa hora. La violencia del impacto fue tal que uno de los adultos fue despedido del vehículo. Según fuentes del caso, la camioneta podría haber circulado a 160 kilómetros por hora, aunque esa cifra se confirmará con las pericias accidentológicas.

Foto: Infobae

En el lugar trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, ya que una de las víctimas y dos de los niños habían quedado atrapados en el vehículo. También se desplegaron móviles de Prevención Urbana y personal de la Secretaría de Seguridad local, que brindó contención a los familiares tras informarles de la tragedia.

A la izquierda: Renzo y Eliana Benítez, fallecieron en el acto. A la derecha: Michael Carballo, que conducía la Amarok.

“Si Dios está conmigo, quién contra mí?”, es la frase que tiene en una de sus cuentas de redes sociales Carballo, quien se encuentra detenido. Mientras tanto, en redes sociales se difundió una colecta para cubrir los gastos del sepelio de la pareja, que pertenecía a la comunidad evangélica de José C. Paz.

