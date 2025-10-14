Una fuerte movilización policial y de bomberos se registró este martes en Miramar, tras recibirse una amenaza de bomba en dos establecimientos educativos de la ciudad. Según informaron medios locales, los llamados de alerta involucraron a la escuela “El Principito”, ubicada en calles 38 y 5, y a la escuela parroquial “San Andrés”, en 24 y 29.

Por protocolo, ambas instituciones fueron evacuadas de inmediato, mientras personal policial acordonó la zona y los bomberos voluntarios trabajaron para garantizar la seguridad. Los estudiantes y docentes permanecen fuera de los edificios, a resguardo, hasta que se completen las tareas de verificación.

En el lugar se aguarda la llegada del equipo de explosivos proveniente de Mar del Plata, que será el encargado de realizar la inspección final y determinar si se trató de una falsa alarma.

Fuentes del operativo indicaron al medio local Miramar Informa que, por el momento, “todo está bajo control” y que la prioridad es proteger la integridad de los alumnos y del personal docente.

El hecho generó preocupación entre las familias y vecinos de la zona, aunque las autoridades insistieron en que las medidas se tomaron “por prevención” y que no hay riesgo inmediato.

