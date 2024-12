Gallego fue víctima de una amenaza con un proyectil de arma de fuego depositado por desconocidos en su automóvil que estaba estacionado frente a su domicilio.

El intendente José Luis Salomón, junto a funcionarios y concejales de todos los bloques, manifestó su preocupación por el hecho al que calificó como “una situación atípica” para Saladillo y afirmó que tras este descubrimiento tanto Gallego como funcionarios del gabinete municipal radicaron la correspondiente denuncia.

“Repudiamos esta cobarde amenaza y ratificamos lo que se viene haciendo. Si esta amenaza tiene que ver con alguna actividad o trabajo que involucre algún tema de la seguridad de Saladillo y del trabajo intenso que el Municipio puede brindar, hoy ratificamos el camino elegido y el trabajo hecho”, dijo el mandatario. “Una amenaza a un secretario es una amenaza al intendente y a su gestión, más allá del dolor individual de quien la recibe”, agregó mientras reafirmó el respaldo al funcionario.

La secretaria de Gobierno, Viviana Rodríguez, aseguró que este es un hecho intimidatorio que no se puede banalizar, al mismo tiempo que expresó su repudio y su respaldo a Gallego. “Esta gestión va por un camino de respeto y de paz, exigimos ese camino y hay cuestiones que la justicia debe resolver”, dijo.

Por su parte, Gallego agradeció el respaldo de las autoridades municipales y concejales en este mal momento que le toca vivir, al que definió como “el hecho más aberrante y más espantoso que me ha tocado vivir”, mientras mostraba el cartucho que dejaron en su auto.

“Me genera mucha bronca, no miedo. Me genera impotencia. Pero este cartucho que dejaron en mi casa es mi máximo orgullo, porque quiere decir que trazamos un camino que evidentemente a muchos molesta y les genera dudas. No tengo miedo, para nada, pero si bronca, rencor e impotencia”, dijo conmovido el funcionario.

En ese sentido, respaldó la labor que desde hace cinco años viene desarrollando en su puesto, donde se realizaron distintas investigaciones que “molestan y le generaron problemas a unos cuantos”.

“No vengo acá solo por mí, sino por los policías que cagaron a trompadas y no pasó absolutamente nada. Por el móvil de tránsito que dispararon en una dudosa situación y no pasó absolutamente nada. Por los no allanamientos, las no detenciones, los últimos robos. Evidentemente estamos molestando demasiado”, agregó.

“Siempre me lo replanteo pero nunca lo dudo, dije “Sí, juro” y hasta el último día que me toque estar acá voy a meterle hasta donde no pueda. Tengo una calentura enorme por la cobardía que hicieron en mi casa. Necesitamos que Saladillo sea un poco más justo y seguro, necesitamos que esto se investigue como tiene que investigarse todo en Saladillo”, reafirmó el secretario.