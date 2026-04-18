La Justicia de Mar del Plata resolvió que los padres de alumnos que realicen amenazas en escuelas deberán hacerse cargo de los costos de los operativos policiales y de los daños que se generen en cada caso.

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La disposición fue impulsada por el fiscal general Fabián Fernández Garello, quien instruyó a los fiscales del Departamento Judicial local —que abarca General Pueyrredón, Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita— a avanzar en ese sentido.

La decisión llega en medio de una seguidilla de amenazas de tiroteos que se repitieron en la última semana en distintos establecimientos educativos. Según fuentes judiciales, ya se registraron al menos 10 episodios y hay un adolescente de 17 años imputado por el delito de intimidación pública.

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Los investigadores analizan el celular del menor para determinar si existe algún vínculo con desafíos virales u otros fenómenos similares detrás de estos hechos.

Fernández Garello explicó que la medida se basa en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad de los padres por los daños causados por sus hijos menores que conviven con ellos. El objetivo, según indicó, es también generar conciencia en las familias.

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“Estas cuestiones hay que arrancar conversándolas en la casa”, señaló el fiscal, y pidió reforzar el diálogo entre padres e hijos para evitar que continúen las amenazas. “Queremos empezar el lunes de otra forma”, agregó.

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Además, recordó que una medida similar ya se había aplicado años atrás ante una ola de amenazas de bomba y que, en ese momento, la problemática se redujo rápidamente.

La preocupación por la reiteración de estos hechos derivó en reuniones entre autoridades judiciales, representantes de colegios municipales y el Obispado, tras casos registrados en distintas instituciones de la zona.

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Las causas siguen en trámite y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas horas, en un contexto en el que las amenazas a escuelas se repiten en distintos puntos del país y obligan a activar operativos de emergencia, con suspensión de clases e intervenciones policiales.