El fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, confirmó que se encuentran en curso entre 15 y 20 causas judiciales vinculadas a amenazas contra establecimientos educativos en Olavarría y otras localidades de la región.

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En declaraciones al medio Verte Azul Noticias, Sobrino advirtió sobre la gravedad de la situación y remarcó que, más allá de la edad de los implicados, “el delito existe, no es que porque son menores no existe”. En ese sentido, explicó que las investigaciones buscan determinar si detrás de estos episodios podría haber un “autor ideológico” que incentive este tipo de conductas.

El funcionario judicial señaló que muchas de estas amenazas estarían vinculadas a desafíos virales difundidos a través de redes sociales como TikTok: “Es un hecho muy grave, que confluye a través de la derivación de un reto viral y también la posible responsabilidad de los padres”, sostuvo.

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En cuanto al avance de las causas, Sobrino indicó que la Justicia ha procedido a la incautación de teléfonos celulares para analizar su contenido y rastrear el origen de los mensajes. El objetivo es reconstruir la cadena de difusión y, eventualmente, identificar a quienes promueven estas acciones.

En ese sentido, aclaró que, al tratarse de menores inimputables, no se puede avanzar con una persecución penal directa, incluso con la nueva legislación que aún no se encuentra vigente. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que los adultos responsables enfrenten consecuencias legales.

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Finalmente, el fiscal destacó que se están utilizando herramientas tecnológicas para profundizar las investigaciones y solicitó a las instituciones educativas que activen los protocolos correspondientes ante cada amenaza, con el fin de prevenir situaciones de mayor riesgo.