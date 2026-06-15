Un hombre de 31 años fue detenido luego de intentar intimidar a un integrante de la Policía Federal Argentina con un destornillador para exigirle la entrega de su tarjeta SUBE.

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El episodio ocurrió en la zona sur de la ciudad marplatense. Según la denuncia realizada por la víctima, el agresor se acercó exhibiendo un destornillador y le reclamó la tarjeta de transporte bajo amenazas.

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De acuerdo con el relato del damnificado, el sospechoso le advirtió que si no accedía a entregar la SUBE “le iba a caber”. Mientras transcurría la situación, el hombre comenzó a comunicarse con el sistema de emergencias 911, lo que provocó que el agresor abandonara el lugar caminando.

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Tras recibir el alerta, efectivos policiales se dirigieron a la zona y se entrevistaron con la víctima, quien aportó características físicas y de vestimenta del sospechoso. Con esa información, los uniformados iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones.

Pocos minutos después, el denunciante reconoció al presunto autor cuando circulaba por la vía pública a escasa distancia del lugar donde se había producido el hecho. Los agentes procedieron a interceptarlo e identificarlo.

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Durante un palpado preventivo y la inspección del morral que llevaba consigo, los efectivos hallaron un destornillador de aproximadamente 25 centímetros de largo, con mango negro y azul, que habría sido utilizado durante la intimidación.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana María Caro, dispuso la aprehensión del acusado y el inicio de actuaciones judiciales bajo la carátula de agresión con arma impropia. Posteriormente, el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44, donde quedó a disposición de la Justicia.

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