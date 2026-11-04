Un conflicto familiar terminó con un hombre aprehendido en Villa Caraza, partido de Lanús, luego de que su propio hermano lo denunciara por amenazas de muerte mientras exhibía un arma de fuego.

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El episodio llegó a la Justicia a partir de una denuncia radicada en la Comisaría Lanús 9ª. Según el relato de la víctima, durante una discusión su hermano lo amenazó de muerte y le mostró una pistola.

Ante la gravedad de la denuncia y el riesgo señalado, la fiscalía interviniente dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio del acusado.

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El procedimiento fue llevado adelante por el titular de la seccional junto con efectivos del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de Lanús, quienes ingresaron a la vivienda y realizaron un registro.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, cuyas características coincidían con las del arma mencionada en la denuncia.

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Tras conocer el resultado del allanamiento, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús convalidó la aprehensión del sospechoso.

La causa fue caratulada como “amenazas agravadas y portación de arma de guerra” y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.