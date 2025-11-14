Con la presencia de Lionel Messi, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará su único encuentro en esta fecha FIFA en tierras africanas, y será el último amistoso de 2025.

El rival: Angola, que jugará como local en el Estádio 11 de Novembro, en Luanda.

Argentina afrontará este compromiso tras una serie de actuaciones positivas en partidos amistosos. La Selección viene de vencer 6-0 a Puerto Rico y 1-0 a Venezuela en sus últimas presentaciones, y ya tiene todas las miradas puestas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Probable formación de la albiceleste:

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

