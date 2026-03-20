Un nuevo episodio de violencia institucional sacude a la Policía Bonaerense. Un subteniente fue desafectado tras insultar y empujar a una mujer que había ido a realizar una denuncia en una comisaría de Mar del Plata, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

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El caso ocurrió este jueves por la tarde en la Comisaría 16ª, ubicada en la zona de Camusso al 1500. La mujer se había presentado junto a su pareja para denunciar que un perfil de Facebook utilizaba la dirección de su comercio para realizar presuntas estafas.

Según se observa en el video, el efectivo —que cumplía tareas administrativas— le indicó que “no había delito penal” y que debía reportar la cuenta en la red social. La respuesta generó tensión y la situación escaló rápidamente.

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🔴MAR DEL PLATA ||



El móvil con Teresa, la mujer agredida por un policía en la Comisaría 16.



"Fui a hacer una denuncia por estafa en Marketplace y ahí me agreden verbalmente y físicamente"



📲 Todos los detalles en https://t.co/akqW7XK49A pic.twitter.com/d6PvwNtFWF — Radio Brisas (@radiobrisasok) March 20, 2026

“Voy a decir que no me quisiste tomar la denuncia”, le advirtió la mujer. Fue entonces cuando el policía reaccionó con un exabrupto: “Hacé lo que quieras, andá a lavarte el or…”, se escucha.

A partir de ahí, el episodio pasó a mayores. Cuando la mujer intentó filmarlo con su celular, el agente se levantó de su escritorio y comenzó a empujarla para sacarla del lugar. Hubo insultos, zamarreos y forcejeos, en una escena que generó sorpresa dentro de la dependencia.

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La secuencia, de casi dos minutos, se viralizó rápidamente y derivó en la intervención de Asuntos Internos, que resolvió la desafectación del subteniente.

De acuerdo a lo informado por el diario La Capital de Mar del Plata, el efectivo tiene años de servicio y se desempeñaba en tareas administrativas, sin portar arma reglamentaria. No registraba antecedentes por conductas similares.

Tras el episodio, intervino el titular de la comisaría, quien contuvo a la denunciante y garantizó que pudiera completar su presentación.

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La mujer, en tanto, anticipó que llevará el caso a la Justicia. “Me sentí humillada y agredida por un funcionario público. Las personas que tienen que protegerte son las primeras que te agreden. Es una vergüenza total”, expresó.

El hecho vuelve a poner en discusión los mecanismos de atención en dependencias policiales de la provincia y el accionar de los agentes frente a situaciones de conflicto con vecinos.