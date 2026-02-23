La periodista Andrea Taboada denunció que fue mordida por un perro en una playa de Mar Azul, partido de Villa Gesell, y que tras el episodio decidió avanzar judicialmente con el patrocinio del abogado Fernando Burlando.

Según relató en sus redes sociales, todo ocurrió mientras armaba una carpa junto a amigos en un sector poco concurrido de la playa. “Me mordió… yo estaba de espaldas y el perro vino de atrás, me agarró de atrás”, contó. Aseguró que terminó sangrando y con golpes tras una discusión con los dueños del animal.

De acuerdo a su versión, la dueña les advirtió que tenían “un perro peligroso”. Taboada respondió que, si era así, debía estar con bozal en una playa pública. “Si vos tenés un perro peligroso, ponele un bozal”, sostuvo que dijo. La discusión fue subiendo de tono.

Siempre según su testimonio, la mujer la enfrentó y la agredió físicamente. “Me pegó una cachetada. Yo se la devolví”, afirmó. En medio del altercado apareció el marido con el perro y allí se produjo la mordida. “Viene de atrás y me mordió toda la nalga, quedé sangrando, un desastre”, expresó.

Taboada también señaló que pidió la documentación del animal y que le respondieron que no la tenían. “Era todo un delirio”, describió. Además, aseguró que tras el ataque los dueños volvieron a sentarse en la playa. “Se sentaron a tomar mate y yo chorreaba de sangre”, manifestó.

La periodista realizó la denuncia policial en Villa Gesell y recibió atención médica. Indicó que le aplicaron la antitetánica, le recetaron antibióticos y le recomendaron hielo por la inflamación. “Tengo todo hinchado, moretoneado”, detalló.

En sus publicaciones, Taboada adelantó que su abogado será Fernando Burlando, uno de los letrados más conocidos del país. De esta manera, lo que comenzó como una discusión en la arena ahora podría derivar en una causa judicial contra la familia involucrada.