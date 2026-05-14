Con más de tres décadas de trayectoria en radio y televisión, Andrés Perco se convirtió en una de las voces históricas del automovilismo argentino. El periodista, locutor nacional y referente de Carburando repasó su carrera en una entrevista con El Fénix Digital, donde recordó sus inicios en Benito Juárez, su desembarco en los grandes medios nacionales y las coberturas de Fórmula 1 que marcaron su vida profesional.

Ads

“Estudié en la Universidad Nacional de La Plata Periodismo y Comunicación Social. También hice la carrera de Locutor Nacional en el ISER y más recientemente me recibí de instructor docente de adultos”, contó Perco al recordar sus primeros años de formación.

El histórico periodista relató que el gran salto en su carrera llegó a comienzos de los años 90, cuando tuvo la posibilidad de incorporarse al equipo de Carburando tras una prueba realizada en Radio Rivadavia.

Ads

“En marzo de 1990 me llamaron para una prueba de periodistas jóvenes porque querían renovar el staff. Paralelamente fui ternado como Revelación del Periodismo Joven. Fue el despegue de todo esto”, recordó.

Mientras comenzaba a abrirse camino en los medios, también trabajaba en el Banco Municipal de La Plata. Sin embargo, poco a poco el periodismo deportivo fue ocupando cada vez más espacio en su vida.

Ads

Perco recordó además que sus primeros pasos en el periodismo habían sido en el interior bonaerense.

“Mis primeros pasos los di en Juárez, cuando Julio Carril tenía un espacio en una FM y hacía un programa deportivo. También escribía en el diario Tribuna y después en El Fénix. Mi primera nota fue sobre un campeonato de bochas”, relató.

Uno de los momentos más fuertes de su carrera ocurrió en 1992, cuando realizó su primera transmisión televisiva en una carrera de Turismo Carretera disputada en Lobos, recordada por el fallecimiento del piloto Roberto Mouras.

Ads

“Era un circuito de ruta muy difícil para televisar. Fue una experiencia muy impactante”, señaló.

Con el paso de los años, Perco continuó creciendo dentro del periodismo deportivo y trabajó en medios como Radio Mitre, La Red, Radio Colonia y TyC Sports, señal de la que forma parte desde sus inicios.

Puede interesarte

“Debo ser uno de los más antiguos y continuos dentro de TyC porque estoy desde las primeras emisiones”, afirmó.

Entre las anécdotas más recordadas de su carrera, destacó especialmente su relación con Juan María Traverso, una de las máximas figuras del automovilismo argentino.

“La famosa nota en Río Cuarto, después del toque con Gabriel Ponce de León, quedó para siempre. El Flaco insultó al aire y tuvo miles de visualizaciones. Yo fui muy cercano a Traverso hasta sus últimos días”, contó.

Perco también recordó su etapa cubriendo la Fórmula 1, donde llegó a relatar 35 Grandes Premios en una época considerada histórica para la categoría.

“En ese momento estaban Michael Schumacher, Mika Häkkinen, David Coulthard, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen y muchos más. Era una verdadera élite”, expresó.

“Fue una época de oro para mí. Conocí todos los circuitos y trabajé con grandes profesionales. Formar parte de ese grupo de relatores fue un privilegio enorme”, agregó.

Actualmente continúa ligado a Carburando y a las nuevas plataformas digitales, participando de transmisiones por streaming y contenidos para YouTube, en medio de los cambios tecnológicos que atraviesa el periodismo deportivo.

“Hoy hacemos mucho streaming y transmisiones por YouTube. El automovilismo cambió muchísimo y también el periodismo”, analizó.

A pesar de los años de trayectoria, aseguró que mantiene intacta la pasión por las carreras.

“Todavía disfruto levantarme un domingo de madrugada para ir a una carrera. Carburando es parte de mi vida”, concluyó.