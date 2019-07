La gobernadora María Eugenia Vidal eligió responder al exjefe de Gabinete y precandidato a concejal de Pinmar, Aníbal Fernández, quien la comparó con el cuádruple femicida Ricardo Barreda.

"Habla más de quien lo dijo que de mí", respondió Vidal antes de un acto partidario en formato 360° en el club Quilmes de Mar del Plata donde estuvieron los principales candidatos del oficialismo, entre ellos, el presidente Mauricio Macri.

Otro que se hizo eco de los polémicos dichos fue el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto. "Quiero decirte que yo te confiaría a los chicos", le dijo antes de cederle la palabra a la mandataria.

Vidal, por su lado, también sostuvo: "No contesto las agresiones. No lo hago nunca. No lo voy a hacer ahora. Es importante que uno sea quien es siempre, esté o no en campaña".

"Se acuerdan que hacía una publicidad que decía; ¿A quién le confiaría sus hijos usted, a María Eugenia Vidal o Aníbal Fernández? Bueno, sabes a quién no se los confío, a ella. Después veo con el resto, que se yo, por ahí se lo dejo a Barreda, pero a ella no, olvidate", dijo el exjefe de Gabinete en referencia a Ricardo, el odontólogo de La Plata y cuádruple femicida, a Futurock.

El oficialismo desembarcó en Mar del Plata donde gobierna un intendente que llegó con su partido aliado a Cambiemos en 2015 pero cortó vínculo para estas elecciones. El escenario, hoy, tiene dos listas que dirimirán al candidato en las PASO con la concejal de la UCR, Vilma Baragiola, por un lado, y el diputado Guillermo Montenegro (PRO) en otro.