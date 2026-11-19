Año Nuevo en la Costa Atlántica: propuestas para recibir el 2027 en Villa Gesell y Mar del Plata
Las propuestas incluyen transporte en micro, alojamiento y asistencia médica. Una de las alternativas suma cena especial de Fin de Año, brindis y baile para celebrar la llegada del nuevo año frente al mar.
La Costa Atlántica vuelve a posicionarse entre los destinos elegidos para las fiestas de fin de año. Con opciones para disfrutar de las playas, descansar y comenzar el 2027 de vacaciones, se ofrecen paquetes turísticos a Villa Gesell y Mar del Plata, con salidas desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Las alternativas contemplan transporte en micro semicama, alojamiento y asistencia médica, con diferentes modalidades para quienes buscan organizar una escapada durante las celebraciones.
Villa Gesell: cinco días con cena de Fin de Año y brindis
Una de las propuestas tiene como destino Villa Gesell, con un programa de 5 días y 4 noches, cuya salida está prevista para el 30 de diciembre y el regreso para el 3 de enero.
El paquete incluye:
- Viaje de ida y vuelta en bus semicama.
- Guía coordinador permanente.
- Cuatro noches de alojamiento con desayuno
- Asistencia médica hasta los 75 años.
- Traslados de ingreso y salida.
- Cena especial de Fin de Año, brindis y baile para recibir el 2027.
El alojamiento será en el Hotel Marina 3 estrellas, que cuenta con piscina y parque.
Precio: $420.000 por persona en base doble.
Los pasajeros podrán abordar en Boulogne, Morón, San Justo, CABA y Avellaneda. Quienes prefieran viajar en coche cama podrán contratar un adicional de $25.000 por pasajero.
Mar del Plata: seis días para comenzar el año junto al mar
La segunda alternativa propone pasar las fiestas en Mar del Plata, con un programa de 6 días y 5 noches.
La salida será el 28 de diciembre, con regreso y arribo a Buenos Aires el 2 de enero.
El servicio contempla:
- Transporte en bus semicama Buenos Aires-Mar del Plata-Buenos Aires.
- Cinco noches de alojamiento con desayuno
- Asistencia médica hasta los 75 años.
El hospedaje será en el Hotel Posta del Viajante 3 estrellas.
Precio: $465.000 por persona.
En este caso, el paquete no incluye los traslados de ingreso y salida del hotel. Los puntos de ascenso previstos son Terminal de Retiro, Liniers, Morón y Pacheco, aunque se pueden consultar otras alternativas.
También existe la posibilidad de sumar coche cama con un adicional de $25.000 por pasajero.
Cómo reservar las vacaciones de Año Nuevo
Ambas propuestas permiten organizar una escapada a la Costa Atlántica para despedir el 2026 y comenzar el nuevo año disfrutando de unos días de descanso.
Los paquetes pueden adquirirse en la agencia System Travel, ubicada en Avenida Cabildo 2350, Galería Marga, Local 65, CABA, o realizar consultas y reservas por WhatsApp al 11 6743 0257.
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