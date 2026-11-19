La Costa Atlántica vuelve a posicionarse entre los destinos elegidos para las fiestas de fin de año. Con opciones para disfrutar de las playas, descansar y comenzar el 2027 de vacaciones, se ofrecen paquetes turísticos a Villa Gesell y Mar del Plata, con salidas desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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Las alternativas contemplan transporte en micro semicama, alojamiento y asistencia médica, con diferentes modalidades para quienes buscan organizar una escapada durante las celebraciones.

Villa Gesell: cinco días con cena de Fin de Año y brindis

Una de las propuestas tiene como destino Villa Gesell, con un programa de 5 días y 4 noches, cuya salida está prevista para el 30 de diciembre y el regreso para el 3 de enero.

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El paquete incluye:

Viaje de ida y vuelta en bus semicama.

Guía coordinador permanente.

Cuatro noches de alojamiento con desayuno

Asistencia médica hasta los 75 años.

Traslados de ingreso y salida.

Cena especial de Fin de Año, brindis y baile para recibir el 2027.

El alojamiento será en el Hotel Marina 3 estrellas, que cuenta con piscina y parque.

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Precio: $420.000 por persona en base doble.

Los pasajeros podrán abordar en Boulogne, Morón, San Justo, CABA y Avellaneda. Quienes prefieran viajar en coche cama podrán contratar un adicional de $25.000 por pasajero.

Mar del Plata: seis días para comenzar el año junto al mar

La segunda alternativa propone pasar las fiestas en Mar del Plata, con un programa de 6 días y 5 noches.

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La salida será el 28 de diciembre, con regreso y arribo a Buenos Aires el 2 de enero.

El servicio contempla:

Transporte en bus semicama Buenos Aires-Mar del Plata-Buenos Aires.

Cinco noches de alojamiento con desayuno

Asistencia médica hasta los 75 años.

El hospedaje será en el Hotel Posta del Viajante 3 estrellas.

Precio: $465.000 por persona.

En este caso, el paquete no incluye los traslados de ingreso y salida del hotel. Los puntos de ascenso previstos son Terminal de Retiro, Liniers, Morón y Pacheco, aunque se pueden consultar otras alternativas.

También existe la posibilidad de sumar coche cama con un adicional de $25.000 por pasajero.

Cómo reservar las vacaciones de Año Nuevo

Ambas propuestas permiten organizar una escapada a la Costa Atlántica para despedir el 2026 y comenzar el nuevo año disfrutando de unos días de descanso.

Los paquetes pueden adquirirse en la agencia System Travel, ubicada en Avenida Cabildo 2350, Galería Marga, Local 65, CABA, o realizar consultas y reservas por WhatsApp al 11 6743 0257.