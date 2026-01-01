Un trágico episodio marcó el inicio de Año Nuevo en Brandsen, donde un empresario local vinculado a los medios de comunicación fue encontrado sin vida en su vivienda del barrio Parque Mendizábal.

El hecho ocurrió cerca de las 22.00 del miércoles 31 de diciembre, cuando el hombre fue hallado en el baño de su domicilio. De acuerdo a fuentes policiales, la principal hipótesis indica que habría sufrido una caída accidental, golpeándose con fuerza, lo que le provocó la muerte.

Las circunstancias del fallecimiento son materia de investigación, con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el hecho. Por estas horas, no se descarta ninguna línea investigativa.

La información fue confirmada por voceros policiales y difundida inicialmente por el medio local Detrás de la Noticia, que dio a conocer los primeros detalles del caso.

Por respeto a la familia, que al momento de trascender la noticia estaba siendo notificada, no se difundió la identidad de la persona fallecida. El episodio generó conmoción en la comunidad de Brandsen, donde el empresario era conocido por su vínculo con el ámbito comunicacional.

