En el marco de una serie de anuncios para paliar la crisis económica por parte del gobierno bonaerense, sectores textil y del calzado, entre los más golpeados en la actual situación, fue considerado para nuevas líneas de crédito por parte de Banco Provincia.

Desde la entidad bancaria de los bonaerenses, "ya se brindaron más de $246 mil millones en líneas de crédito para impulsar el trabajo de las PyMEs" de esta industria, e informaron que se "va a sostener la línea de crédito y a lanzar nuevas con especial foco en estas dos categorías".

Desde el sector de textil ya plantean sus dudas y la insuficiencia de las medidas. "Qué hacemos con los muertos", se pregunta Marco Meloni, presidente de la empresa de tintorería industrial Italcolore, radicada en Luján, y vicepresidente 5° de Fundación ProTejer, en diálogo con LaNoticia1.com

Según precisaron desde la gobernación, el anuncio "contempla una línea de descuento de cheques al 25% hasta 120 días para que no se corte la cadena de pagos y, para impulsar su producción, una nueva línea de capital de trabajo al 29% con tasa fija en pesos hasta 12 meses".

Meloni de ProTejer

"No creo en las resurreciones, no me sirve un tubo de oxígeno cuando estoy enterrado y muerto. Me refiero a las más de 400 pymes que cerraron del rubro textil y calzado", graficó Meloni, al tiempo que resaltó: "Por qué lo hacen ahora cuando estan terminando el mandato después de haber una matanza en los dos sectores". "Hoy parches no se pueden poner, es insuficiente", disparó sobre los anuncios de Vidal y pidió por una amplia moratoria y anulación de embargos.

De igual forma, el sector calzado sufre las consecuencias. Según Agustín Amicone, titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), se perdieron 9.000 empleos desde 2015 hasta ahora. Tecnosport en Luján, Paquetá en Chivilcoy, Gaelle en Avellaneda, en Esteban Echeverría, son solo algunos de los casos de cierre en la provincia de Buenos Aires. Se suman los miles de despedidos en La Matanza.

Y agregó: "Qué hacemos con las empresas que todavía viven y que están afuera del cirtuito financiero que son la mayoría". Según datos que suministra el 50% de las pymes no pueden acceder y hay un alto nivel de informalidad. "En el sector textil, tenemos problemas con cerca de 25 mil trabajadores oficiales y otros informales que no se pueden certificar. La parte informal es la parte más fácil de cerrar", sostuvo.

Y añadió: "Estamos trabajando al 32% de la capacidad. La caída en diciembre fue del 47% interanual, que se caiga el 50% es que pasaste de un diciembre de 2017 normal a un estado de guerra civil donde vendés la mitad".