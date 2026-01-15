Nordelta volvió a quedar en el centro de la polémica ambiental a raíz de la presencia de fauna silvestre en el barrio privado de Tigre. Mientras avanza el operativo para capturar y trasladar carpinchos por la sobrepoblación de la especie, en las últimas semanas se detectó la aparición de cerdos salvajes.

Las tareas para remover a los carpinchos comenzaron semanas atrás con la colocación de trampas que permitieron capturar a seis ejemplares. Los animales serán trasladados al hábitat Arroyo La Casilla, en el partido de San Fernando, en un procedimiento a cargo de la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Mientras un sector de los residentes reclamaba medidas ante los inconvenientes generados por la presencia de los animales, otros sostenían que los carpinchos convivían sin mayores conflictos y cuestionaban su remoción. Finalmente, las autoridades avanzaron con el operativo bajo el argumento de la sobrepoblación.

Según relatan vecinos de la zona, el problema comenzó a hacerse visible en 2020, cuando los carpinchos empezaron a desplazarse desde Entre Ríos y comenzaron a reproducirse. Con condiciones favorables como agua en buen estado, abundante pasto y la ausencia de depredadores naturales, la población habría superado los 900 ejemplares.

En paralelo, y en medio de este escenario, se detectó la presencia de cerdos salvajes que habrían provocado destrozos en plantas y bolsas de residuos. Los vecinos aseguran que no es habitual ver este tipo de animales en Nordelta y vinculan su aparición a recientes trabajos de deforestación por la construcción de un nuevo barrio privado, lo que habría generado el desplazamiento de la fauna.

Ante esta situación, un grupo de residentes presentó una denuncia para que las autoridades intervengan y brinden una solución integral al problema ambiental. Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial.