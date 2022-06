El padre Luodovis Enrique Navarro León se había ausentado de su parroquia ubicada en el municipio de Maipú hace más de una semana sin previo aviso. Ante la desaparición repentina, el obispo de Chascomús, Carlos Malfa, escribió una carta abierta y sugirió que el párroco había regresado a su país de origen, Venezuela, tras contraer una deuda. El acusado respondió con un video.

El padre Enrique se defendió y aseguró que era víctima de maltratos. El sacerdote afirmó que unos señores” lo agredieron verbalmente. “Me llamaron venezolano muerto de hambre, maldito venezolano, regresa a tu país”.

En un extenso video relató varios episodios: “Había una actividad para las 19, que era un Vía Crucis, y había que estar en la iglesia a las 18. Por llegar cinco minutos antes, una maestra, cuyo nombre no quiero decir, me faltó el respeto, me humilló, llegando al límite de querer darme una cachetada. Incluso, me deseó la muerte”.

Sobre la polémica acusación de la deuda económica con una persona de Maipú, el Padre Enrique, aseveró:

“Esta persona, a la que no voy a nombrar, me lo regaló; así como otras cosas que me obsequiaron. Como era de corazón, no se firmó ningún acuerdo”.

Esta versión contradice la de Carlos Malfa quien afirmó que ofició de mediador entre el Padre Enrique y la otra persona y llegaron a un acuerdo que el parroco supuestamente incumplió.

“No me queda duda de que Malfa, con este grupo reducido de personas, distorsionaron la verdad diciendo que fue un préstamo y no un regalo, tratándome de malandra”, concluyó el párroco.