Una fotografía tomada durante el fin de semana en la Basílica de Luján generó una fuerte conmoción en redes sociales luego de que cientos de usuarios aseguraran distinguir una figura asociada al Papa Francisco.

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La imagen, que muestra una sotana papal dentro del templo religioso, comenzó a circular rápidamente entre fieles católicos y usuarios de distintas plataformas. Para muchos creyentes, la silueta visible en la fotografía representa una especie de “presencia espiritual” del pontífice argentino, fallecido hace poco más de un año.

“Una clienta nos comparte esta foto para que los creyentes puedan admirar la aparición que tuvo en la iglesia de Luján este fin de semana”, expresó la mujer, llamada Alejandra Pagani, quien difundió originalmente la imagen.

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La publicación despertó una ola de mensajes cargados de emoción, fe y recuerdos hacia Francisco. “Todo es cuestión de FE… yo amo y recuerdo a uno de los mejores Papas que hemos tenido”, escribió una usuaria en redes.

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Otros fieles sostuvieron que la fotografía transmite “un mensaje espiritual” más allá de cualquier explicación racional. “Algunas personas cuestionan la imagen, mientras que otras entendemos que cuando se ve desde la fe, todo es posible a una presencia milagrosa”, señaló otra de las personas que compartió el contenido.

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“Por mi parte no tiene discusión”, agregó la mujer que difundió la imagen. “Tener la capacidad de ver y asociar lo acontecido con algo que te hace bien y te da alegría por representar a nuestro Papa Francisco”.

Sin embargo, también aparecieron voces escépticas que relativizaron el fenómeno y plantearon que podría tratarse simplemente de un reflejo, un juego de luces o una interpretación visual generada por la propia imagen.

Más allá de las distintas posturas, lo cierto es que la viralización volvió a colocar al Papa Francisco en el centro de una escena cargada de sensibilidad para millones de argentinos que aún recuerdan con afecto al primer Papa nacido en el país.