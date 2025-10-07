Una ballena franca austral apareció muerta en la costa con profundos cortes, que habrían sido provocados por una embarcación.

El hecho ocurrió en Miramar y fue confirmado por Rescate Fauna Marina Miramar, cuyos equipos trabajan en la zona para analizar las causas del deceso.

Desde la organización pidieron a la comunidad mantener distancia del lugar para facilitar las tareas de los especialistas y evitar riesgos o interferencias.

Fernando Palavecino, voluntario de Rescate Fauna Marina, informó que con un dron detectaron que el animal tenía dos cortes.

“El protocolo de acción es intentar sacar el ejemplar de la playa para que no empiece a estar en un avanzado estado de putrefacción que va a generar un problema en la costa de la ciudad de Miramar”, explicó, en un trabajo que se realizaría en conjunto con Prefectura Naval Argentina.

Por la ubicación, el trabajo no sería fácil y por el tamaño del animal lo ideal es sacarlo con una embarcación y llevarla a mar abierto.