Apartan al policía de Cañuelas que se filmó disparando al aire en Navidad
El joven de 22 años compartió el video en sus redes desde el estacionamiento de la Comisaría 1°, usando proyectiles anti motín. La fuerza abrió un sumario y quedó desafectado del servicio.
Un policía bonaerense de 22 años fue desafectado tras difundirse un video en el que se lo ve disparando al aire durante los festejos de Navidad en Cañuelas.
El propio agente compartió la grabación en sus redes sociales junto a la frase “Feliz Navidad”. En las imágenes se lo ve en el estacionamiento de la Comisaría 1°, vestido de civil y con una escopeta en la mano, efectuando cuatro disparos mientras gran parte del personal participaba del brindis navideño con el comisario. Los disparos se realizaron al ritmo de las campanas de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen anunciando la Navidad.
Las autoridades abrieron un expediente administrativo y una causa por abuso de armas. Se aclaró que los cartuchos eran anti motín, con baja carga de pólvora, pero el reglamento policial prohíbe completamente disparar en estas condiciones.
El comisario Fabián Ernesto Rolón inició un sumario, y la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) confirmó la desafectación inmediata del agente. Según el procedimiento, tras 60 días podría ser expulsado de la fuerza en forma definitiva.
Desde la Comisaría 1° resaltaron que la conducta fue calificada como “gravísima” e incompatible con la función pública, y remarcaron el riesgo que implica el uso indebido de armas, especialmente en un contexto sensible por balas perdidas recientes.
Fuentes locales indicaron al medio InfoCañuelas que el agente vive en Cañuelas, es hijo de policías y que antes de ingresar a la Bonaerense formó parte del Ejército.
