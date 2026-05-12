El jefe del Comando de Patrullas de Morón, Ricardo Núñez, fue apartado de su cargo luego de una denuncia por presunta violencia de género radicada en el ámbito judicial de Moreno-General Rodríguez. La medida incluyó además el retiro preventivo de su arma reglamentaria mientras avanza la investigación.

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La actuación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de General Rodríguez, en el marco de una causa tramitada por el Juzgado de Familia N°2 de Moreno-General Rodríguez bajo la carátula “Infracción Ley 12.569”, normativa bonaerense vinculada a situaciones de violencia familiar.

Según trascendió de documentación oficial, el desarme preventivo fue dispuesto en cumplimiento del Protocolo de Violencia de Género que rige para las fuerzas de seguridad. También se solicitaron informes internos sobre la situación funcional y administrativa del comisario dentro de la Policía Bonaerense.

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Fuentes cercanas al caso señalaron que la medida tiene carácter preventivo y que no implica una condena judicial. Mientras continúa la investigación judicial y administrativa, el Comando de Patrullas de Morón quedará a cargo de manera interina del comisario Oscar Donatti.

El Comando de Patrullas es una de las áreas centrales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, encargada de coordinar los móviles policiales, responder a llamados al 911 y actuar en situaciones de emergencia y hechos de inseguridad en el distrito.

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Hasta el momento, no hubo información oficial sobre si Núñez continuará desempeñando otras funciones dentro de la fuerza mientras se desarrolla el proceso judicial.