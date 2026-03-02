El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dejó inaugurado el cuadragésimo tercer período legislativo del Honorable Concejo Deliberante y aprovechó su discurso para solicitar a los concejales de la oposición que acompañen con su voto el Presupuesto municipal.

Ads

Puede interesarte

Frente a los ediles, el jefe comunal sostuvo que la aprobación de la herramienta presupuestaria es clave para garantizar la continuidad de servicios esenciales como la seguridad, la limpieza, la salud y las políticas de asistencia social que el municipio brinda a la comunidad.

Durante su intervención, Barrera describió la situación económica que atraviesa el distrito y advirtió que en algunas áreas la recaudación es hasta tres veces menor que la inversión que realiza la Municipalidad para sostener prestaciones fundamentales como la salud pública, la seguridad y la recolección de residuos.

Ads

En ese marco, informó que el costo del predio de disposición final y tratamiento de residuos en General Madariaga registró un fuerte incremento, pasando de 40 millones a 160 millones de pesos, lo que representa un aumento significativo en uno de los servicios indispensables que debe afrontar la comuna.

El intendente también hizo hincapié en el impacto que tienen en la ciudad las decisiones del Gobierno nacional, especialmente la paralización de la obra pública y la eliminación de distintos fondos que anteriormente recibía el municipio.

Ads

“En esto tengo que ser claro: de cada 100 pesos que enviaba la Nación en 2023, hoy solo envía 60 centavos. Es decir, nos quitaron el 99,4% de los aportes”, afirmó.

Hoy en el Concejo hablamos con claridad sobre la ausencia del Estado Nacional.



La paralización de obras.

El corte de programas.

Los recursos que ya no llegan.



Es la realidad que impacta en cada municipio y el nuestro no está exento. pic.twitter.com/eQbofRGn7U — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) March 2, 2026

En contraposición, Barrera destacó el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires en la ejecución de obras clave para el desarrollo local. Entre ellas mencionó la construcción de la Escuela Secundaria Nº 5 Mariana Horowicz, la doble vía que une Mar Chiquita con Villa Gesell, el Hospital Subzonal y la repotenciación energética.

En ese sentido, agradeció al gobernador Axel Kicillof por el financiamiento y el apoyo brindado para que la ciudad pueda continuar avanzando con proyectos estratégicos.

Ads

Al cierre de su mensaje, el intendente convocó a la comunidad, a las asociaciones intermedias y a los concejales de la oposición a participar activamente en las decisiones locales. “Las puertas del municipio están abiertas para charlar y debatir”, expresó, en un llamado al diálogo en medio de un contexto económico desafiante.