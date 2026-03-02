Apertura de sesiones: El intendente de Villa Gesell pidió a la oposición que acompañe el Presupuesto
El jefe comunal sostuvo que es esencial para garantizar la continuidad de servicios como la seguridad, la limpieza, la salud y las políticas de asistencia social.
El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dejó inaugurado el cuadragésimo tercer período legislativo del Honorable Concejo Deliberante y aprovechó su discurso para solicitar a los concejales de la oposición que acompañen con su voto el Presupuesto municipal.
Frente a los ediles, el jefe comunal sostuvo que la aprobación de la herramienta presupuestaria es clave para garantizar la continuidad de servicios esenciales como la seguridad, la limpieza, la salud y las políticas de asistencia social que el municipio brinda a la comunidad.
Durante su intervención, Barrera describió la situación económica que atraviesa el distrito y advirtió que en algunas áreas la recaudación es hasta tres veces menor que la inversión que realiza la Municipalidad para sostener prestaciones fundamentales como la salud pública, la seguridad y la recolección de residuos.
En ese marco, informó que el costo del predio de disposición final y tratamiento de residuos en General Madariaga registró un fuerte incremento, pasando de 40 millones a 160 millones de pesos, lo que representa un aumento significativo en uno de los servicios indispensables que debe afrontar la comuna.
El intendente también hizo hincapié en el impacto que tienen en la ciudad las decisiones del Gobierno nacional, especialmente la paralización de la obra pública y la eliminación de distintos fondos que anteriormente recibía el municipio.
“En esto tengo que ser claro: de cada 100 pesos que enviaba la Nación en 2023, hoy solo envía 60 centavos. Es decir, nos quitaron el 99,4% de los aportes”, afirmó.
En contraposición, Barrera destacó el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires en la ejecución de obras clave para el desarrollo local. Entre ellas mencionó la construcción de la Escuela Secundaria Nº 5 Mariana Horowicz, la doble vía que une Mar Chiquita con Villa Gesell, el Hospital Subzonal y la repotenciación energética.
En ese sentido, agradeció al gobernador Axel Kicillof por el financiamiento y el apoyo brindado para que la ciudad pueda continuar avanzando con proyectos estratégicos.
Al cierre de su mensaje, el intendente convocó a la comunidad, a las asociaciones intermedias y a los concejales de la oposición a participar activamente en las decisiones locales. “Las puertas del municipio están abiertas para charlar y debatir”, expresó, en un llamado al diálogo en medio de un contexto económico desafiante.
