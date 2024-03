El Regimiento de Granaderos a Caballo General José de San Martín escolta a Javier Milei en su llegada al Congreso para brindar su primer discurso ante los legisladores nacionales. En medio de un fuerte operativo de seguridad que incluye inhibidores de drones y fuerte presencia policial, el presidente llega a la explanada del recinto.

Acompañado de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, ingresó al recinto donde el primero en recibirlo fue el diputado José Luis Espert con quién se fundió en un abrazo antes de continuar su marcha por el Salón de las Provincias.

Las frases destacadas del discurso de Milei

En el comienzo de su alocución, el presidente enumera el estado en el que encontró el país y se refiere a la herencia de la gestión anterior.

“Hoy en este recinto, nos reunimos aquí como marca la Constitución Nacional para comunicar el estado de nuestra nación a todo el pueblo argentino que nos está mirando a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la nación en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia”.

“Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande en nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás”.

“De hecho, los déficits gemelos que heredamos alcanzaron los 17 puntos porcentuales del PBI. Muchos de los datos económicos de la herencia que recibimos son públicos desde el día uno en que tomamos el mando del país. Cinco puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y 10 puntos de déficit cuasi-fiscal generados por el Banco Central, sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado”.

“Nos dejaron al borde del default. Reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares. Precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta un quinto de su valor real. Y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo. Una emisión desenfreada en los últimos años del gobierno por 13 puntos del PBI, sumado a los más de 15 puntos del PBI que se habían emitido durante los primeros tres años de gobierno. A su vez, durante la primera semana de diciembre, la inflación minorista corría a un ritmo del 3.700% anual. Durante la segunda se aceleró al 7.500% anual”.

“Mientras que, para aquellos que consideran que estos números son una fantasía, la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. Números que cuadraban de modo perfecto con el sobrante monetario y el potencial de emisión derivado de los pasivos remunerados del BSRA. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad, salvo que se trate de la propia. Por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán. Nada de todo esto es nuevo. Sin embargo, el desastre no termina ahí”.

“En la medida que auditamos la Administración Pública Nacional y se van materializando algunos síntomas rezagados del caos económico que nos dejaron, vamos conociendo en mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos. Una crisis que está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro”.

“Les comento que el salario real resulta de la productividad marginal del trabajo y que la misma viene dada por la acumulación del capital. Por ello, la tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión, produce el stock de capital por habitante y como consecuencia de ellos los salarios reales”.

Sobre los jubilados

“Muchos de ustedes son ricos. A esta tragedia de la pobreza, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales, deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atenta contra aquellos que la producen”.

“Los bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política”.

Seguridad

“Las calles tomadas por el caos y el desorden, ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar constantemente a los distintos gobiernos, un caos que la política alimentó durante los últimos 20 años para beneficio propio. Frente a ellos unas fuerzas de seguridad maltratadas y pisoteadas por los gobiernos anteriores, que los ataron de manos y les impidieron cumplir con su trabajo, poniéndose del lado de los delincuentes, ejemplificado en el absurdo de soltar presos durante la pandemia”.

Educación

“En lo que respecta a la educación, una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entiende que el ENE en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esta es la realidad actual del país con más premios Nobel de la región que supo ser en su pasado un faro de calidad educativa. El analfabetismo insipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía. En el plano de la educación superior la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política y en los profesorados e institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad”.

Salud

“En materia de salud, un sistema empujado hacia una crisis de desabastecimiento causada por la política comercial irresponsable del gobierno anterior, que dejó a médicos, pacientes y familias sin stop de insumos médicos de todo tipo y, en particular, de medicamentos especiales como los oncológicos. Todo esto en el medio de la farsa del Estado te cuida durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad, mientras que tuvimos 130.000 con el dolor enorme que eso significa”.

Defensa

“En el plano de la defensa, heredamos un ejército desfinanciado y hasta desprestigiado por el propio Estado, sin los recursos ni la preparación para hacer frente a los desafíos de un mundo en constante cambio y cada vez más alejado de la paz. Como si fuera poco, esta debacle nacional nos está llevando cada vez más a la irrelevancia en el concierto de las naciones, volviéndonos incapaces de proteger nuestro propio territorio y obligándonos a arrastrarnos ante los países más cuestionados del mundo”.

Continuó repasando la situación en la que encontró al país

“Esta es la realidad que nos dejaron a nosotros, que somos por derecho e historia uno de los países más importantes del mundo. Un país que hace 120 años tenía uno de los 3 PBI per cápitas más altos del mundo y recibía inmigrantes de todos los confines del planeta. Detrás de todos estos males nos encontramos con un Estado Nacional inoperante, quebrado y que no puede ni siquiera cumplir con sus funciones básicas. Un Estado que hace todo lo hace mal, generando perjuicio en cada aspecto de la vida social en que se entromete. Tal como señalara Milton Friedman, nada bueno del Estado se puede esperar".

"Según el padre del monetarismo, existen cuatro formas de gastar. Uno puede gastar el dinero propio en uno o en terceros, mientras que lo mismo se puede hacer con el dinero de otros. Así, la mejor manera de gastar es el dinero propio en uno mismo, ya que uno sabe lo que quiere y cuánto le costó ganarlo. Es decir, se maximiza el beneficio”.

“El dinero propio en otras personas se minimiza el costo, mientras que cuando se gasta el dinero de otros en uno mismo, se cae en el despilfarro. Por ende, esto se deriva que no hay forma peor de gastar que gastar el dinero de otros en otros, justamente lo que hace el Estado. Es por ello que a mayor Estado presente, mayor despilfarro y menor bienestar para los argentinos de bien”.

“El informe de situación de las 114 dependencias de la Administración Pública Nacional realizado por la SIGEN y la Secretaría de Transformación del Estado ha arrojado información alarmante, entre las que destaca una deuda con soledad de cerca de 3.000 millones de dólares en bienes y servicios impagos. Un Estado que no sólo no controla, sino que lo que controla, lo controla mal, diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible para beneficio del burócrata de turno”.

El Estado como "organización criminal" que se llevó aplausos y gritos de "presidente, presidente

“Seguro que hemos visto recientemente en los medios, sea el mejor ejemplo de esto. Un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado, de manera de poder cobrar retornos de cada operación. Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retornos que terminaron en los bolsillos de los políticos. Esa es, tal vez, la mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado al Estado. Una organización criminal diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación, haya una coima para el político de turno”.

“Hoy es más tentador que el desafío de competir en el mercado. También por sindicalistas que entregan a sus trabajadores, engañándolos con supuestos beneficios, mientras promueven un régimen laboral que solo los beneficia a ellos. Es decir, un sistema en absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto”.

Se refirió a las detenciones de Gerardo Morales en Jujuy

“Un sistema que solo puede generar pobres, y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas, que llega a absurdos obscenos de impunidad, como por ejemplo el que vimos esta semana, cuando nos enteramos de que un ex gobernador metió tras las rejas, sin debido proceso, a un ciudadano por 50 días, meramente por el crimen de hablar mal de la corona en un chat privado. Ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos”.

Continuó con críticas al Estado y al modelo de la casta

“No es casualidad el desastre en lo que nos han sumergido. Se trata de un esquema consciente y planificado, se trata de lo que yo llamo el modelo de la casta. Es que hay una relación íntima entre los privilegios de la política y el malestar del común de los argentinos. Es precisamente el modelo económico del Estado presente, un régimen de gasto público alto, déficit fiscal, deuda y emisión monetaria. El sistema del que la casta política se sirve para expropiar riqueza de los argentinos de bien y dárselos a sus clientes y amigos. En este sistema, lo que está en la base del deterioro generalizado en los últimos 100 años, la construcción de una fachada, un negocio amparado en la mentira. Este es el lamentable Estado material y espiritual de nuestra nación”.

Referencias a su elección como presidente por el pueblo argentino

“Hace poco más de tres meses, después de cien años de paulatina decadencia y más de una década de caída libre a la miseria, una mayoría silenciosa levantó la voz. Esa mayoría silenciosa que se compone de los que trabajan, de los que producen, de los peones rurales que se levantan a las cuatro de la mañana, del que atiende un negocio, del cuentapropista, del trabajador informal, del joven que no encuentra trabajo y de las amas de casas que tienen la enorme tarea de educar a nuestras generaciones futuras”.

“Un presidente que puede no tener el poder de la política, pero que tiene el poder de la convicción y el apoyo de los millones de argentinos que quieren un cambio de verdad. Porque como dicen las sagradas escrituras en el libro de Macabeos y que se conmemora en la fiesta de Januska, la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo.”

Menciones a Carlos Menem y propuestas de campaña

“En su primer discurso acerca del Estado de la Nación, el presidente Carlos Saúl Menem dijo que el coraje de un pueblo no se comprueba únicamente en el campo de batalla o al enfrentar desgracias, sino que también se comprueba por la cantidad de verdades que es capaz de soportar. Él le hablaba al pueblo argentino en un contexto con algunas similitudes económicas al contexto actual, que lo instaban a tomar decisiones difíciles, similares a las que me toca tomar a mí hoy".

“Durante la campaña electoral le hablamos al pueblo argentino con la verdad por primera vez en décadas, y el pueblo lo comprendió, lo aceptó y nos eligió. A pesar de que había otros candidatos que prometían las mismas soluciones de siempre, repitiendo el mismo discurso conciliador y engañoso de siempre, por primera vez en mucho tiempo la sociedad eligió al candidato que prefería decir una verdad incómoda que una mentira confortable”.

“Nosotros le planteamos a la sociedad que la única forma de evitar una catástrofe económica peor sería con un ajuste del gasto público brutal y rápido. Le planteamos a la sociedad también que la corrección de los precios reprimidos y la inflación rezagada, producto de la emisión monetaria, generarían meses de inflación muy altas, y también que sanear la economía destrozada que aireábamos implicaría sacrificio y dolor y tardaríamos en salir del pozo. Firmamos un contrato electoral de esfuerzo y sacrificio, porque cien años de decadencia no se dan vuelta de un día para el otro”.