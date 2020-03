El Intendente de General Rodríguez, Mauro García, encabezó el inicio del período de sesiones ordinarias 2020 del Honorable Concejo Deliberante acompañado por una gran cantidad de vecinos, funcionarios, militantes, todo el cuerpo de concejales y autoridades del HCD.

El presidente del cuerpo legislativo, Manuel Anigstein, remarcó que "será un año de mucha labor legislativa, con la decisión del Intendente de hacer parte a este cuerpo de la transformación de nuestra sociedad".

En ese marco, García, al iniciar su discurso, aseguró: "Hoy estoy aquí siendo Intendente, sin pausa, desde que uno se levanta hasta que se acuesta estoy comprometido con los problemas de una ciudad que crece día a día y tiene nuevas demandas".

En el área de Producción, el Jefe comunal subrayó que se pondrá el esfuerzo necesario para generar las condiciones para que las empresas e industrias se instalen en el distrito, y también impulsarán junto con el cuerpo legislativo una ordenanza para generar nuevos puestos de trabajo para los rodriguenses, con mano de obra calificada.

Para acompañar este proceso, destacó la llegada de la universidad pública a través de la carrera de Licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Hurlingham, que permitirá a docentes y profesores mejorar sus condiciones académicas. Esta iniciativa servirá también como puntapié inicial para tener en un futuro un Polo Universitario en General Rodríguez.

Respecto a la falta de vacantes en las escuelas, el Intendente García subrayó que hay que terminar con este problema y propuso trabajar con los recursos propios, de la Provincia y de la Nación para la construcción definitiva de las escuelas.

En este marco, sostuvo lo importante que es continuar con las obras. "La gente, la coyuntura nos pone en este lugar y vamos a encarar un plan para dar respuesta a la demanda de más de 4 mil pibes que no pueden ir al colegio", dijo.

Por otra parte, en cuanto al área de Salud Pública y Desarrollo Social resaltó la implementación del Plan nacional Argentina contra el Hambre, por el cual se entregaron en el distrito más de 6400 tarjetas AlimentAR que, como destacó García, no solucionan el problema del hambre, pero es parte de una necesidad de resolver la dificultad de la gente. “Nosotros debemos instrumentar políticas que garanticen que la alimentación de los niños no sea la dependencia de una tarjeta sino devolviendo dignidad a las familias, y eso se hace con trabajo, porque cuando no falta el trabajo en las casas la familia está feliz.” En cuanto a la salud pública expresó que las acciones estarán dirigidas a poner en valor el sistema de atención primaria, sea con el AMBA y aumentando el presupuesto.

La seguridad fue otro de los temas abordados por el Jefe comunal, donde comentó la reciente puesta en valor de lo que estaba funcionando y la instalación de más cámaras y un software que permitirá dar registros para poner a disposición de la justicia estas imágenes como pruebas.

En su última etapa del discurso, el Intendente destacó que “la mejor evaluación de las acciones es la que da el pueblo” y continuó: “Cuando ponemos una luz en un barrio, aparecen los reclamos y no nos tiene que preocupar que nos pidan, porque para eso estamos, sino hay que dejarle el lugar a otro compañero. Hay que trabajar compañeros, tenemos que levantarnos y pensar en qué cosas podemos hacer para mejorar la realidad a los vecinos”.

En el cierro mencionó cómo encontró a la Municipalidad el 9 de diciembre cuando asumió, con una situación económica muy difícil. Desde ese momento, con una deuda flotante de 220 millones de pesos y un déficit de 120 millones se trabajó para recuperar el rumbo económico, cumplir con las obligaciones y pagar en fecha 60 millones de pesos en aguinaldos; los sueldos de los empleados de enero y febrero con fondos genuinos y un calendario de pagos de deuda flotante.

Por último, convocó a los presentes a trabajar para mejorar la realidad de los rodriguenses y se dirigió, además, especialmente al cuerpo legislativo y en particular a los concejales de la oposición expresándoles que siempre estarán las puertas abiertas para recibirlos y que cuentan con todas las herramientas para llevar adelante denuncias y también para acompañar la gestión.