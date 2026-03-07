El intendente de Hurlingham dio inicio a las sesiones del Concejo Deliberante con un balance de la primera mitad de su mandato. En ese sentido, detalló los 50.000 m² de asfalto, 1.038 cámaras de vigilancia, el Anillo de Seguridad, mejoras en 124 escuelas y obras como la Clínica Veterinaria, el Polo Educativo y la nueva guardia del San Bernardino.

También anunció nuevas medidas para 2026. También afirmó que: “Lo único que crece en la Argentina de Milei es la malaria”, y que: “En un mundo en guerra, tendríamos que tener una presidenta como Cristina, una estadista”.

Con una multitudinaria presencia de vecinos, el intendente Damián Selci abrió el período legislativo local y presentó los principales ejes de gestión para este año: “2024 fue el año de la reconstrucción. En 2025 Hurlingham fue para adelante. La gente nos acompañó en las elecciones. En 2026 vamos a consolidar con fuerza este camino”. Aclaró que, pese a que Milei paralizó la obra pública, en Hurlingham se hizo un gran esfuerzo, por lo que el último año se invirtieron $12.000 millones en 109 obras. “Todo lo hicimos a pesar del gobierno de Milei”.

“Nuestra obsesión fue tratar de fortalecer nuestra ciudad”, aseguró Selci. Entre las obras del año se cuentan: 50.000 m² de bacheo y repavimentación (lo que incluyó la renovación de Concepción Arenal, Camargo y Bustamante), las obras de infraestructura urbana con nuevas veredas en distintos puntos (como Rubén Darío, Km 18 y Villegas), los nuevos juegos de la Plaza Ravenscroft, el Parque de las Infancias en el predio municipal y 500 nuevas cámaras de seguridad. También se realizaron arreglos y mejoras en 124 instituciones educativas, además del saneamiento del Arroyo Morón por primera vez en décadas, donde se retiraron 700 toneladas de residuos.

Selci destacó que, además de fortalecer los servicios generales, el municipio decidió innovar con la creación del Mercado Municipal, las dos sedes del Centro de Salud Mental Juvenil, la Escuela de Jóvenes Conductores, la Clínica Veterinaria, el nuevo Gimnasio Municipal en el Polideportivo, el Centro de Inclusión y Accesibilidad para Personas con Discapacidad y el Nuevo Polo educativo de la avenida Roca.

Para 2026, el objetivo es consolidar el rumbo de la gestión, por lo que Selci anunció una serie de obras: la repavimentación de Av. Vergara de Acceso Oeste a Concepción Arenal (27.200 m² de pavimento), el fortalecimiento del CPC con 100 nuevos agentes y 100 cámaras extra de videovigilancia, 60.000 m² (equivalente a 250 días hábiles) de bacheo, y 3000 luminarias nuevas. También se lanzará una nueva sede del Polo Educativo en Villa Tesei y una nueva Maternidad en el Hospital San Bernardino. Además, se anunció un ambicioso plan de puesta en valor de corredores urbanos y de la vera del Arroyo Soto. “Vamos a construir una plaza por mes en distintos barrios del distrito”, afirmó Selci.

“Infancia sin celular”

Selci también detalló la decisión tomada por el ejecutivo municipal para este 2026: “El uso del celular desde los primeros años es veneno. A un chico de 3 años con celular le cuesta más hablar, al de 7 le cuesta leer, al de 12 le cuesta relacionarse y en los de 15 ya vemos ataques de pánico. Soy padre y no voy a quedarme de brazos cruzados”. El programa dará fuerzas y herramientas a las familias (con incentivos, talleres y asistencia a escuelas) para que puedan limitar el uso del celular en la infancia. Por otro lado, destacó: “Al que ensucia, multa”. El intendente enviará una ordenanza que aumenta diez veces las sanciones por tirar basura en microbasurales y espacios verdes. “Muchas veces hacemos un operativo de limpieza y a los pocos días alguien vuelve a tirar cualquier porquería. Eso en Hurlingham no lo vamos a tolerar”.

Calificó de fracaso la política económica libertaria y recordó que, en solo dos años, el presidente destruyó 290.000 puestos formales de trabajo y quebró 40.000 pymes. “Milei suele decir que vino a destruir el Estado, pero sobre todo está destruyendo al país. De a poco. Va debilitándolo. Lo enferma. Y en un cuerpo enfermo, lo único que crece es la malaria”. En ese marco, confrontó con el gobierno nacional: “Nosotros no somos liberales. No somos individualistas. Somos peronistas. Un Estado fuerte te hace fuerte a vos también”. También sostuvo que, en el contexto global de un mundo en guerra, Argentina necesita a una estadista como Cristina Kirchner. “En lugar de eso, Cristina está presa y proscripta y tenemos de presidente a un irresponsable que nos expone a todos los peligros”.