El jefe comunal de Junín dio inicio a la Apertura de sesiones desde el Honorable Concejo Deliberante. El dirigente del PRO ratificó su apoyo al gobierno nacional pero pidió que el “ajuste” no afecte a los trabajadores y jubilados.

Las frases más destacadas:

“Hoy Argentina enfrenta enormes desafíos y es nuestro deber reconocer las dificultades y trabajar para superarlas”

“Pero también sabemos la responsabilidad que tiene el gobierno actual, que tiene que entender que el pueblo, los jubilados, los que trabajan y los que invierten no pueden ser los que hagan todo el esfuerzo”

“Sabemos que agrandar el Estado no funciona; que emitir sin control no es la solución; y que mentir y engañar a la gente no es el camino. Por eso la gente eligió cambiar y nosotros respetamos esa decisión”

“El contexto nacional es desafiante, pero no imposible. Y lo sabemos por nuestra experiencia en Junín, en donde hace 8 años cambiamos la forma de hacer, de gestionar y de relacionarnos con los vecinos”

“El viernes Milei propuso el Pacto de Mayo para sacar al país de esta depresión. Cuenta conmigo y con todo el gobierno municipal, porque somos conscientes de que para que haya un cambio real es necesario el diálogo y tender puentes”

“Por eso pedimos al presidente que el ajuste que está realizando no afecte más el poder adquisitivo de los trabajadores, los jubilados y todos los argentinos”

Sobre Junín:

“Pasamos de tener un basural a cielo abierto, a contar con un plan GIRSU, que nos hace cada vez más verdes”

“Pasamos de tener un Junín desconectado, a contar con Transporte Público; de ignorar la problemática de la violencia de género a contar con un Hogar para víctimas y un equipo que las acompaña”

“De un Municipio endeudado, a un Municipio transparente y con equilibrios presupuestarios”

“Seguiremos incentivando la producción y el desarrollo local; el turismo, la industria del conocimiento, el agro, los centros comerciales y el área de servicios, siempre articulando con los privados, como lo estamos haciendo con la ZAL y el nuevo Parque Industrial”

“Seguiremos avanzando con cámaras, puntos seguros y luces; así como con el Proyectar, que llegó para quedarse”

“En los próximos meses seremos implacables con los controles y elevaré al HCD una ordenanza que nos permita elevar los controles sobre las motos”

“Finalmente, quiero contarles que, dentro de la agenda por los 200 años de Junín, convocaremos a todas las instituciones para hacer un Master Plan sobre los predios ferroviarios”