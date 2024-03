En el marco de la apertura de sesiones de Mar Chiquita, el intendente Walter Wischnivetzky, apuntó contra las políticas del gobierno nacional pero detalló las obras en materia de educación, salud y seguridad que proyecta para su gestión.

“Es sabido que mi posición política está en las antípodas de las decisiones que está tomando el gobierno nacional. Vemos diariamente la pérdida de derechos, la complicación y el encarecimiento de la vida diaria y el impacto que tiene la desregulación de la economía en cada uno de nosotros y nosotras. Con ese contexto nosotros nos pusimos desde el primer día a trabajar para que esa realidad no impacte en nuestros vecinos y vecinas y que, como nos marcó Jorge Paredi: que Mar chiquita no se detenga. Mar Chiquita no se va a detener”,

“El gobierno nacional suspendió la realización de tres obras de edificios de escuelas que estábamos realizando: Jardín N°903 de Vivoratá, Secundaria N°6 de Santa Elena y Escuela Técnica N°2 de Camet Norte. A diferencia de un gobierno nacional que se ausenta de la educación pública gratuita y de calidad, el gobierno de la provincia vuelve a apostar a la educación pública en el partido de Mar Chiquita y vamos a hacer lo posible para continuarlas”.

“Hoy estamos a punto de firmar convenio con cinco empresas que vienen a radicarse en el partido para generar nuevas fuentes de trabajo. Queremos hacer al Partido de Mar Chiquita cada día más atractivo para que se radiquen industrias y se genere empleo local, por eso vamos a elevar la creación de una agencia de desarrollo local de Mar Chiquita”.

Salud

“La salud es el tema más delicado y que más tiempo y recursos en inversión nos ocupa. En breve tendrá lugar el relanzamiento del Centro de Prevención de las Adicciones (CPA) en el ámbito del hospital municipal. Para el mes de mayo estamos trabajando en nuevos consultorios de demanda espontánea de clínica médica en Coronel Vidal y Santa Clara del Mar. Eso va a permitir descomprimir las guardias y asegurar un servicio para cada uno de los vecinos y vecinas. Estamos trabajando para adecuar el CAPS de Vivoratá, para mejorar el shock room y la habitación del personal médico ambulanciero. También estamos diseñando un programa de Hospital Móvil, para recorrer las localidades del partido y hacer salud preventiva durante todo el año”, anunció el intendente.

Respecto del hospital municipal Eustaquio Aristizabal, Wischinivetzky dijo: “Queremos incorporar dos servicios al sistema. El primero tiene que ver con un servicio integral de traumatología, ya incorporamos un anestesista para ese fin. El otro tiene que ver con completar el equipo médico para que, junto con la sala de terapia que ya tenemos equipada, podamos contar con el servicio de una unidad de terapia intensiva. Asimismo, estamos en diálogo con el Ministerio de Infraestructura de la provincia para que, ni bien nos autoricen a hacer obras nuevas, se inicie la obra de la finalización de la maternidad de Santa Clara del mar”.

Seguridad

“Vamos a reforzar el sistema de monitoreo y agregar lectores de patentes. También estamos trabajando en conjunto con la provincia y el Ministerio Público fiscal para instalar una sub DDI, una oficina propia de investigaciones del delito en la costa del partido. En el mismo sentido, estamos trabajando para que cuando tengamos edificio propio de la Casa de la Provincia, podamos volver a contar con la fiscalía descentralizada de Mar Chiquita”, destacó el jefe comunal.

Obras

Wischnivetzky hizo referencia a las obras que se encuentran prontas a inaugurarse y dijo: “En marzo vamos a inaugurar las tribunas del estadio de Vivoratá y de Camet Norte. También tenemos que finalizar la puesta en valor del CAPS de General Pirán y vamos a inaugurar en abril la obra de pavimentación de la avenida Montevideo en Santa Clara del Mar, para que todo el circuito de transporte público de pasajeros y de nuestros centros comerciales quede pavimentado con hormigón. Además tenemos la importante apertura del natatorio cubierto y climatizado de Santa Clara del Mar el próximo 6 de abril”.

“Siguiendo con el cronograma que tiene que ver con lo tradicional, el 25 de mayo vamos a entregar en Coronel Vidal las 19 viviendas para el personal de la salud, en conjunto con el Ministerio de Hábitat de la provincia. En el mes de junio, en el día de la bandera, queremos concretar una inversión en deporte con la finalización de la cancha de Paddle en Vivoratá y en General Pirán el 9 de julio planificamos terminar la ampliación del polideportivo de orientación en gimnasia artística”, concluyó.