Este viernes 9 de enero a las 19.00 se realizará la apertura del Centro de Interpretación Portuaria (CIP), un espacio pensado para acercar el puerto a la comunidad y fortalecer el vínculo entre la actividad portuaria y la vida cotidiana de la ciudad.

El Centro de Interpretación Portuaria tiene como objetivo explicar de manera clara, didáctica y accesible cómo funciona la operatoria del puerto, cuál es su historia y qué rol estratégico cumple en el desarrollo productivo, económico y social de la región. A través de contenidos interactivos, material audiovisual y gráfico, muestras de fotografías históricas y recursos educativos, el CIP permite comprender el recorrido completo de la actividad portuaria: desde el arribo de los granos y mercaderías, el trabajo diario de los trabajadores portuarios, hasta la salida de los buques hacia los mercados internacionales.

El espacio también pone en valor la identidad portuaria de Quequén, Necochea y de todo el sudeste bonaerense, destacando el aporte de más de cinco generaciones de trabajadores, la evolución de la infraestructura portuaria y la importancia del puerto como motor del hinterland productivo de la región.

Pensado especialmente para estudiantes, residentes, turistas e instituciones, el Centro de Interpretación Portuaria se consolida como una herramienta clave de educación, transparencia y vinculación comunitaria, permitiendo conocer de cerca una actividad fundamental para el desarrollo local y regional.

Residentes y turistas están invitados a concurrir y ser parte de las actividades y espectáculos culturales que se desarrollarán durante la apertura y a lo largo de todo el fin de semana, en una propuesta abierta a toda la comunidad. La misma se extenderá durante todo la temporada estival.

Apertura con propuesta cultural

La apertura del CIP contará además con una destacada propuesta cultural, que se extenderá durante todo el fin de semana, combinando identidad, música y tradición y totalmente gratuita

Viernes 9 de enero

• Ballet Folklórico Añoranzas

• Turay Canto (folklore)

• Los Parranda

Sábado 10 de enero

• Clavija Sachera (folklore)

• Franco y Silvina

• Trasnochados

Domingo 11 de enero

• Chino Ibarguren (folklore)

• Nelson Lucero (melódico)

• Franco Laterza (folklore)

• Martín Pastor en Banda