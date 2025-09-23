El anuncio fue formulado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe).

Ads

El encuentro entre el Club Defensa y Justicia ante Boca Juniors se disputará el próximo sábado 27 de septiembre contará con la presencia de público visitante en el estadio “Norberto Tomaghello”.

El partido comenzará a las 19.00 horas, con apertura de puertas del estadio a las 16:00 horas.

Ads

El operativo de seguridad tendrá la participación de alrededor de 450 efectivos de la Policía de Buenos Aires, 50 de seguridad privada, servicio médico de emergencias, y 45 empleados de Utedyc.

La parcialidad de Boca ocupará la tribuna general que da a la calle Humahuaca, tendrá a disposición 3 mil localidades.

Ads

“Con el fin de beneficiar el aforo completo de la cabecera visitante, para este evento no se permitirá el ingreso de banderas de la parcialidad de Boca”, aclararon. “APreViDe advierte a los simpatizantes de Boca que, en caso de constatar la adquisición de tickets para el ingreso local, será verificado con el organizador del evento con aplicación de derecho de admisión a los infractores de la Ley de Deporte vigente”, insistieron.