Cuatro ladrones fueron detenidos en los primeros minutos de 2026 tras intentar robar en un edificio del macrocentro de Mar del Plata. El hecho ocurrió mientras vecinos celebraban el brindis de Año Nuevo, una situación que los delincuentes habrían intentado aprovechar para pasar desapercibidos.

El robo se registró alrededor de las 0.15 de este jueves en un inmueble ubicado sobre San Lorenzo al 1500. Según pudo reconstruir el medio local La Capital de Mar del Plata, los sospechosos lograron ingresar a un departamento del cuarto piso con herramientas preparadas para forzar accesos.

De acuerdo a la información recabada, los delincuentes actuaban de manera organizada. Llevaban barretas, guantes, pasamontañas y otros elementos destinados a vulnerar puertas y evitar ser identificados por las cámaras de seguridad. Dentro del departamento alcanzaron a sustraer dinero, relojes y algunos perfumes.

La maniobra, sin embargo, fue detectada por el sistema de seguridad del edificio y por vecinos que alertaron al 911. En pocos minutos, varios patrulleros de la policía bonaerense y un móvil de fuerzas federales rodearon la zona y montaron un operativo cerrojo.

Finalmente, los cuatro sospechosos fueron aprehendidos dentro del edificio. Se trata de jóvenes de entre 20 y 23 años, todos con domicilio en la ciudad, y con un frondoso prontuario en tres de los casos. Uno de ellos ya había sido procesado por robo agravado, encubrimiento y hechos vinculados a la modalidad “motochorro”. Otro de los detenidos afrontará ahora su primera causa penal. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que los imputó por robo agravado en grado de tentativa.

