La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo mecanismo que permitirá compensar de manera automática y completamente online los saldos a favor de contribuyentes de Ingresos Brutos. La medida apunta a acelerar devoluciones, simplificar trámites y reducir tiempos administrativos.

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La iniciativa fue establecida mediante la Resolución Normativa Nº16, publicada en el Boletín Oficial, e incorpora el Sistema Único de Compensación al Sistema Único de Demandas (SUD), la plataforma digital mediante la cual el organismo tramita las demandas de repetición tributaria.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el nuevo esquema permitirá compensar saldos a favor desde el inicio del trámite, sin necesidad de esperar la resolución final.

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“A partir de esta modificación, ya no será necesario esperar la resolución final de la demanda para compensar saldos a favor con deudas tributarias, sino que esa operación se realiza al inicio del trámite y así se agilizan significativamente los tiempos de resolución”, señaló.

Según detalló el funcionario, cuando la solicitud supera los controles previstos, la compensación se realiza de manera automática y online sobre todas las obligaciones registradas.

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Además, recordó que “las demandas de hasta $3.500.000 se resuelven en 72 horas y, si la persona tiene CBU declarada, el dinero se acredita directamente en su cuenta bancaria”.

La normativa también incorpora nuevos controles automáticos dentro del SUD. El sistema verificará que no existan fiscalizaciones en curso, deuda judicial, procesos concursales ni incumplimientos en declaraciones juradas. Asimismo, realizará validaciones sobre diferencias entre ingresos declarados en Ingresos Brutos e IVA, acreditaciones bancarias y percepciones informadas por agentes de recaudación.

El nuevo esquema permitirá compensar automáticamente créditos fiscales con deudas registradas. Una vez aceptada la operación por el contribuyente, con carácter de declaración jurada, el sistema emitirá un comprobante electrónico con el detalle de las obligaciones canceladas y los importes aplicados.

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Desde ARBA indicaron que la medida forma parte del proceso de modernización tributaria impulsado por la gestión del gobernador Axel Kicillof, con el objetivo de agilizar trámites y reducir carga administrativa para contribuyentes y empresas bonaerenses.

En ese marco, el organismo destacó otras herramientas implementadas para reducir la acumulación de saldos a favor, como el régimen “Riesgo 0, SAF 0”, al que ya adhirieron más de 12 mil pymes, y el sistema de Ingresos Brutos Simplificado, utilizado por 1,5 millones de monotributistas bonaerenses.

Según datos oficiales, el stock de saldos a favor se redujo de tres meses a 0,9 meses de recaudación, liberando aproximadamente un billón de pesos de capital de trabajo para el entramado productivo bonaerense.