Por Federico de Marco

Las quejas contra ARCA se multiplican en todas las plataformas digitales, mientras que desde el organismo oficial mantienen un silencio sepulcral. Sucede que, al igual que lo hacía AFIP, la aplicación de un impuesto a cuenta que no corresponde sobre miles de personas ya es un problema (como la Resolución General N°4815/2020), pero el agravante es el incumplimiento de la promesa de reintegro de dicho gravamen.

La devolución de las percepciones del “dólar tarjeta”, del “dólar ahorro” o por gastos en el exterior debía ser concretada en marzo pasado.

Así lo comunicó oficialmente ARCA: “El organismo avanza en reintegrar las percepciones hasta 2023 inclusive, correspondientes a la RG N°4815/2020, aplicadas sobre operaciones en moneda extranjera. El proceso se lleva a cabo de forma escalonada y prevé completar el total de devoluciones en marzo 2025”.

Según pudo corroborar LaNoticia1.com, hay contribuyentes que no han recibido su reintegro correspondiente a 2024, pero tampoco el de 2023. Y no existe canal de reclamo o de comunicación.

Además, vale destacar que el sitio oficial de ARCA tiene la postura de no definir el pago o no pago de la percepción; simplemente, tras recibir el pedido, queda por años y de manera fija la leyenda que sostiene que la solicitud está “sujeta a fiscalización”, con lo cual no rechaza ni acepta hacer la devolución (por ende no se puede apelar la decisión, ya que no hay tal cosa).

En tiempos de cambiar para que nada cambie, el ente de recaudación sigue con la misma lógica confiscatoria de siempre. La Libertad no avanza.

Terminen de devolver las percepciones del 2023 la reputisima madre — belen⁷💚 (@bbbelen_ds) April 14, 2025

Hola @ARCA_informa no dispongo de tiempo para ir a una Agencia para hacer el reclamo, se suponía que los pagos de devolución de percepciones eran hasta Marzo y acá sigo esperando, mientras tanto espero se acomoden los intereses. De vivos estamos llenos — Florcita (@florcita_nu) April 16, 2025

@ARCA_informa @infobae @LuisCaputoAR Cuando harán devolución de percepciones del año 2023 y del 2024?? Aun seguimos esperando mas de 50mil usuarios.. Y así tengo en total de 1.2millon de pesos. pic.twitter.com/mKzXCpfizk — SUDEEP KHANAL (@SUDEEPKH89) May 9, 2025

AFIP ARCA O CÓMO SEA. .¿CUANDO VAN A DEVOLVER LAS PERCEPCIONES? @ARCA_informa pic.twitter.com/unFMfxIMIo — Mimi💅🏽🇦🇷 (@Soy_Mimii) May 11, 2025