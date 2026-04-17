El biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, había declarado que Manuel Adorni estaba “acabado” y que era un muerto político. El Jefe de Gabinete trató de reaccionar en redes replicando primero con un emoji y luego con signos de interrogación y la respuesta fue brutal.

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“El nuevo rico Manuel Adorni (quien hasta hace poco era apenas un vendedor de autos), ahora tiene el tupé de tuitear no para dar explicaciones de sus viajes suntuosos y propiedades múltiples, sino para mofarse de mí, que no solo soy su empleador en calidad de ciudadano sino que soy 700 veces más leal al gobierno que él, al cual con su penosa e indecorosa permanencia está erosionando y perjudicando”, sentenció Márquez.

Y arremetió: “Vale decir, mientras el laburante mileísta pedalea para repartir hamburguesas a la intemperie, este mendigo periférico devenido en viajero trasnacional e inversionista inmobiliario, la juega de canchero y ni eso le sale". "En efecto, está tan cagado en las patas y en exceso nervioso que duda hasta para poner un simple emoticón en un posteo: Lo tuvo que corregir reculando en chancletas", concluyó.

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Para muchos sectores libertarios Adorni debe abandonar rápidamente su cargo para que el Presidente no continúe pagando el costo político al sostener a un funcionario con múltiples denuncias por corrupción.

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